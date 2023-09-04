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47-річна Мілла Йовович у розкішній сукні від Prada затьмарила всіх на кінофестивалі у Венеції (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мілла Йовович не старіє Новина оновлена 04 вересня 2023, 11:45
Мілла Йовович не старіє. Фото Getty Images

Актриса одягла шикарне вбрання, яке ефектно оголило її плечі

У Венеції на міжнародний кінофестиваль з’їхалося чимало зірок, навіть легендарна Софі Лорен. Серед відомих гостей 47-річна актриса українського походження Мілла Йовович.

Так, зірка фільмів "П’ятий елемент", "Оселя зла" та "Жанна д’Арк" відвідала благодійний захід американського фонду досліджень СНІДу (American Foundation for AIDS Research) amfAR. Захід відбувся у рамках міжнародного кінофестивалю у Венеції 3 вересня 2023 року.

Так, для виходу у світ Мілла Йовович обрала розкішну шовкову сукню від бренду Prada рожевого відтінку, яка прикрашена аплікацією квітів. Доповнюють ансамбль ефектні сріблясті сережки, браслет та клатч у тон. Стрижка а-ля рваний каскад підкреслила гарні риси обличчя актриси, а макіяж зробив виразними очі та губи.

Мілла Йовович 2023
Розкішна Мілла Йовович. Фото: Getty Images
Мілла Йовович
Виразний макіяж акторки. Фото: Getty Images
Мілла Йовович на Венеціанському кінофестивалі 2023
Стильний образ. Фото: Getty Images
Мілла Йовович, Венеціанський кінофестиваль 2023
Сукня від Prada. Фото: Getty Images
Мілла Йовович у Венеції 2023
Зірка затьмарила всіх. Фото: Getty Images

Окрім акторки Мілли Йовович на кінофестиваль до Венеції цього року прибула її старша дочка. 15-річна Евер Андерсон пішла стопами мами і займається акторством та моделінгом. Дівчину під час прогулянки на човні "зловили" папараці, та з усмішкою позувала і махала рукою.

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#Венеціанський кінофестиваль #Мілла Йовович