46-річна Шакіра блиснула шикарною фігурою та довгими ногами у сексуальній червоній сукні (фото)

Співачка має набагато молодший вигляд за свої роки.

У четвер, 20 липня, в Пуерто-Рико відбулася церемонія вручення нагород Premios Juventud 2023, де однією з переможниць стала популярна латиноамериканська співачка Шакіра, яка раніше разом із синами переїхала з Барселони до Маямі. Зазначимо, що артистка перемогла у восьми з дев’яти категорій, де вона була номінована, ставши головним лауреатом вечора.

На церемонії нагородження 46-річна Шакіра похвалилася своєю шикарною фігурою та довгими ногами, які підкреслила сексуальною ультракороткою червоною сукнею з рукавом на одну руку та з шарфом на шиї. Своє довге світле волосся артистка вирішила залишити розпушеним.

Свій образ вона доповнила легким нюдовим макіяжем, червоними прозорими окулярами та червоними босоніжками на високих підборах. Різними прикрасами свій аутфіт співачка вирішила не обтяжувати.

Зовсім і не скажеш, що Шакірі 46 років Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Артистка забрала 8 нагород із 9 номінацій Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зазначимо, що підтримати свою зіркову маму на церемонії прийшли і її сини Саша та Мілан.

Хлопчики сиділи з мамою у першому ряду Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке через 11 років стосунків пішов від Шакіри, матері його двох синів. Обранкою зірки стала 23-річна студентка та модель Клара Чіа Марті. Папараці довго полювали за парою, поки спортсмен не опублікував романтичний знімок із коханою у себе в соцмережах.