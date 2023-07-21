46-летняя Шакира блеснула шикарной фигурой и длинными ногами в сексуальном красном платье (фото)
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Певица выглядит намного моложе своих лет
В четверг, 20 июля, в Пуэрто-Рико прошла церемония вручения наград Premios Juventud 2023, где одной из победительниц стала популярная латиноамериканская певица Шакира, которая ранее вместе с сыновьями переехала из Барселоны в Майами. Отметим, что артистка победила в восьми из девяти категорий, в которых она была номинирована, став главным лауреатом вечера.
На церемонии награждения 46-летняя Шакира похвасталась своей шикарнейшей фигурой и длинными ногами, которые подчеркнула сексуальным ультра-коротким красным платьем с рукавом на одну руку и с шарфом на шее. Свои длинные светлые волосы артистка решила оставить распушенными.
Свой образ она дополнила легким нюдовым макияжем, красными прозрачными очками и красными босоножками на высоком каблуке. Различными украшениями свой аутфит певица решила не утяжелять.
Отметим, что поддержать свою звездную маму на церемонии пришли и ее сыновья — Саша и Милан.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 35-летний испанский футболист Жерар Пике спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей звезды стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти. Папарацци долго охотились за парой, пока спортсмен не опубликовал романтический снимок с возлюбленной у себя в соцсетях.