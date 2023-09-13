У скандальній сукні: реперка Doja Cat оголила соски на доріжці премії MTV (фото)

27-річна американка з’явилася серед колег в екстравагантному вбранні

Американська реперка Doja Cat перевершила сама себе, прийшовши на церемонію музичної премії MTV Video Music Awards 2023 у білій сукні-павутині, яка практично оголила тіло 27-річної виконавиці. Якщо сама Гайді Клум випадково оголює соски, то Doja Cat зробила це навмисно.

Захід відбувся у вівторок, 12 вересня, у Нью-Джерсі, США. Зірка з’явилася на рожевій (не червоній) доріжці у вбранні модного бренду Monse. Doja Cat сміливо позувала фотографам, практично оголившись перед поглядами своїх колег та шанувальників.

Реперка славиться екстравагантними вбраннями, але цього разу перевершила себе. Скандальна біла сукня довжини максі Doja Cat доповнила прозорими туфлями на підборах. Знаменитість нанесла яскравий макіяж з блискучими стразами.

Doja Cat прийшла на премію MTV 2023 у сукні Monse, дизайну "павутиння". Фото: Getty Images

Реперка оголила соски у скандальному вбранні. Фото: Getty Images

Варто відзначити на реперці сережки у вигляді павука, а також грілзи на зубах дівчини з логотипом модного дому Dior.

Виконавиця одягла сережки у вигляді павука. Фото: Getty Images

До речі, Doja Cat зробила найкращий перформанс на сцені MTV. Реперка виконала свій хіт Attention у сексуальному діловому образі.

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