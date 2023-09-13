В скандальном платье: рэперша Doja Cat оголила соски на дорожке премии MTV (фото)

27-летняя американка появилась среди коллег в экстравагантном наряде

Американская рэперша Doja Cat превзошла сама себя, прийдя на церемонию музыкальной премии MTV Video Music Awards 2023 в белом платье-паутине, которое практически оголило тело 27-летней исполнительницы. Если сама Хайди Клум случайно оголяет соски, то Doja Cat сделала это намеренно.

Мероприятие состоялось во вторник, 12 сентября, в Нью-Джерси, США. Звезда появилась на розовой (не красной) дорожке в наряде модного бренда Monse. Doja Cat смело позировала фотографам, практически оголившись перед взорами своих коллег и поклонников.

Рэперша славится экстравагантными нарядами, но в этот раз превзошла себя. Скандальное белое платье длины макси Doja Cat дополнила прозрачными туфлями на каблуках. Знаменитость нанесла яркий макияж с блестящими стразами.

Doja Cat пришла на премию MTV 2023 в платье Monse, дизайна "паутина". Фото: Getty Images

Рэперша оголила соски в скандальном наряде. Фото: Getty Images

Стоит отметить на рэперше серьги в виде паука, а также грилзы на зубах девушки с логотипом модного дома Dior.

Исполнительница надела серьги в виде паука. Фото: Getty Images

Кстати, Doja Cat совершила самый лучший перформанс на сцене MTV. Рэперша исполнила свой хит Attention в сексуальном деловой образе.

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