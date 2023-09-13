Шакира в золоте, total black от Тейлор Свифт и невеста Ники Минаж: самые яркие образы с премии MTV Video Music Awards 2023 (фото)

Церемония в 2023 году порадовала стильными и очень красивыми образами от знаменитостей

Во вторник, 12 сентября 2023 года, недалеко от Нью-Йорка в Prudential Center в Ньюарке состоялась ежегодная церемония награждения MTV Video Music Awards, которая собрала всех самых ярких звезд музыкальной индустрии. И конечно же на традиционной розовой дорожке мероприятия знаменитости блистали в невероятно красивых и стильных образах, а местами даже очень откровенными и даже скандальными.

Отметим, что лидером по количеству "собранных" наград в этом году стала Тейлор Свифт, забравшая все премии в основных категориях. Всего певица унесла домой 9 статуэток за вечер.

Кстати для церемонии награждения Свифт выбрала достаточно сдержанный наряд: черное платье с разрезом до бедер, золотыми пуговицами вдоль лифа со сборками и необычным декольте от мирового бренда Versace.

Свой образ она дополнила золотыми ожерельями и черными туфлями на шпильке Фото: Getty Images

Артистка забрала наибольшее количество наград Фото: Getty Images

Также наряд от Versace выбрала и 46-летняя колумбийская суперзвезда Шакира. Певица появилась на розовой дорожке в эффектном кольчужном золотом платье с открытой спиной и разрезом до бедра. Отметим, что на премии Шакира была не одна, а со своими сыновьями — 9-летним Миланом и 7-летним Сашей, которые кстати также были с ног до головы одеты в Versace.

Свой образ певица не утяжеляла аксессуарами Фото: Getty Images

Совсемь и не скажешь, что артистке почти 50 лет Фото: Getty Images

Сыновья Шакиры были в одинаковых спортивных костюмах с фирменным золотым принтом итальянского лейбла Фото: Getty Images

"Тренд" на total black образ от Тейлор Свифт также переняли и певица Деми Ловато. Артистка выбрала полностью черный наряд: мини-платье из сетки и кожи с длинным кожаным оверсайз плащом с огромными объемными острыми плечами.

Стильный ансамбль серебряными серьгами-каплями с бриллиантами и массивными кольцами Фото: Getty Images

В черном на розовой дорожке также появилась и Рита Ора. Артистка выбрала стильное длинное платье Rodarte с открытыми плечами и эффектными рукавами, которое сочетала с массивными блестящими серебряными ботинками на высокой платформе.

Яркая обувь отлично выделялась на фоне всего образа Фото: Getty Images

Платье певицы немного напоминает образ Мортисии из семейки Адамс Фото: Getty Images

31-летняя исполнительница Селена Гомес прибыла на церемонию от MTV в потрясающем кружевном красном платье с цветочным принтом от Оскара де ла Рента. Наряд с глубоким декольте и юбкой из расшитых бисером цветущих лоз с разрезом до бедра отлично подчеркнул все прелести певицы.

Певица выглядела сногшибательно Фото: Getty Images

Гомес дополнила наряд подходящими красными туфлями на каблуках и серьгами Фото: Getty Images

Певица София Карсон пришла на мероприятие в ярком синем комплекте с брюками, расшитом блестящими пайетками, от Alexandre Vauthier.

София Карсон выглядела ослепительно в прямом смысле Фото: Getty Images

Даже сапоги Карсон выбрала в цвет и стиль наряда Фото: Getty Images

"Королева рэпа" Ники Минаж в этом году превратилась в невесту. Вместо традиционного платья артистка надела сексуальный свадебный ансамбль Барби от Dolce & Gabbana с атласным корсетом, кружевными боками и прозрачной юбкой. И завершила свой образ певица вуалью с кружевной отделкой.

Ники Минаж осталась верной эстетике своего розового гардероба Фото: Getty Images

За вуалью скрывался макияж в розовых тонах Фото: Getty Images

А 30-летняя рэперша Карди Би решила ослепить присутствующих блестящим серебренным платьем в пол с манжетами на руках от Дилары Финдикоглу, которое было полностью покрыто серебряными заколками и жемчугом. Эффектный наряд отлично подчеркнул все формы артистки: тонкую талию, пышную грудь и бедра.

Платье и манжеты Карди сделаны из заколок Фото: Getty Images

Очень эффектный наряд Фото: Getty Images

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