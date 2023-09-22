Олена Зеленська у костюмі українського бренду та з унікальною брошкою позувала на тлі Білого дому (фото)

Перша леді, обійнявшись з Джилл Байден, позувала в елегантному вбранні

Олена Зеленська, яка разом зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, вирушила до США з робочим візитом, продовжує представляти країну у стильному вбранні. 21 вересня подружжя прибуло до Білого дому (Вашингтон, США). На зустрічі перша леді засвітила не один брендовий костюм.

Для свого візиту Олена Зеленська вирішила втілити образ у молочних тонах, обравши брючний костюм. Він включав широкі штани і жакет з акуратними накладними кишенями і коміром-стійкою. Це вбрання створило бренд the COAT українського дизайнера Каті Сільченко.

Доповнила своє елегантне вбрання перша леді золотою брошкою у формі карти України українського бренду GASANOVA. Дружина Володимира Зеленського прикріпила його до грудей.

У цьому світлому образі Зеленська сфотографувалася із першої леді США на тлі Білого дому. Жінки були дружні одна з одною і багато посміхались.

Раніше перша леді України з’явилася на зустрічі з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом в костюмі від Андре Тана. Пізніше Зеленська на заході з першої леді США з’явилася у стильному костюмі в клітку, що складається з піджака, штанів та жилету.