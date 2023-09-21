Сумочка за 11 мінімалок: у мережі розсекретили, за скільки Кіра Рудик скуповує "шмотки" (фото)

Лідера партії "Голос" викрили у дорогому шопінгу

Українські "слуги народу" люблять похвалитися перед своїми виборцями у люксовому вбранні, при цьому приховуючи справжню вартість свого гардероба. Так, раніше ми писали про зовсім не бюджетний піджак міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, і ось тепер настала черга лідера партії "Голос" Кіри Рудик.

37-річний народний депутат України любить дорогий шопінг. Як йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Нarley Quinn, Рудик скуповує всі брендові речі та сумки у європейських бутиках.

"Почала з простеньких сумочок за дві штуки євро, на Hermès потрібно ще вміти вкрасти заробити", — пишуть у мережі. Річ у тому, що на фото, на яких позує український депутат, у її образах помітили брендові сумки Ree Projects та ROKSANDA. Одну можна придбати за майже 700 євро, а за другу доведеться віддати понад 2 тисячі євро, що у підрахунку на українську гривню становить понад 78 тисяч. Це трохи більше ніж 11 мінімальних зарплат.

Крім того, на одному знімку з луком Кіри Рудик також помітили блузку бренду Joseph із шовкового крепдешину за більш ніж 400 євро. Це майже 19 тисяч гривень.

Стиль Кіри Рудик не по кишені звичайному українцю

Лідер партії "Голос" у блузці Joseph за 475 євро

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