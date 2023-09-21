Сумочка за 11 мінімалок: у мережі розсекретили, за скільки Кіра Рудик скуповує "шмотки" (фото)
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Лідера партії "Голос" викрили у дорогому шопінгу
Українські "слуги народу" люблять похвалитися перед своїми виборцями у люксовому вбранні, при цьому приховуючи справжню вартість свого гардероба. Так, раніше ми писали про зовсім не бюджетний піджак міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, і ось тепер настала черга лідера партії "Голос" Кіри Рудик.
37-річний народний депутат України любить дорогий шопінг. Як йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Нarley Quinn, Рудик скуповує всі брендові речі та сумки у європейських бутиках.
"Почала з простеньких сумочок за дві штуки євро, на Hermès потрібно ще вміти
вкрасти заробити", — пишуть у мережі. Річ у тому, що на фото, на яких позує український депутат, у її образах помітили брендові сумки Ree Projects та ROKSANDA. Одну можна придбати за майже 700 євро, а за другу доведеться віддати понад 2 тисячі євро, що у підрахунку на українську гривню становить понад 78 тисяч. Це трохи більше ніж 11 мінімальних зарплат.
Крім того, на одному знімку з луком Кіри Рудик також помітили блузку бренду Joseph із шовкового крепдешину за більш ніж 400 євро. Це майже 19 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, що Олена Зеленська у знаковій брошці-півнику прийшла на зустріч із Джилл Байден. Раніше перша леді України з’явилася на зустрічі з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом в костюмі від Андре Тана.