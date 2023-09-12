Светри в минулому: Кулеба засвітив дуже дорогий піджак (фото)

В інтернеті обговорюють одяг глави МЗС на зустрічі з Бербок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок був помічений у дорогому піджаку, чим викликав обговорення у мережі.

На знімку видно, що глава МЗС одягнений в ексклюзивну модель піджака від італійської марки ділових костюмів та сорочок преміум якості CANALI. Його вартість складає 2,350 євро, йдеться у повідомленні телеграм-каналу Нarley Quinn.

Зустріч Дмитра Кулеби з Анналеною Бербок

Під фото автор поста залишив коментар: "Епоха зубожіння нарешті позаду".

Раніше Дмитро Кулеба неодноразово ставав предметом розмов через гардероб. Наприклад, минулого року, на зустріч із президентом США Джо Байденом, міністр одягнув для офіційного візиту темні штани, світлу сорочку, кардиган та кросівки New Balance. Тоді користувачі мережі активно обговорювали стиль урядовця.

Українське керівництво на зустрічі з Джо Байденом

"Кросівки Куліби New Balance послужать рекламою на довгий час. Цікаво, хтось туди заходив у кросівках до цього?" — поцікавилася користувач Facebook Юлія Ракша.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський з'являється на публіці виключно у речах у стилі мілітарі. Глава держави часто віддає перевагу речам вітчизняного бренду тактичного одягу.

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