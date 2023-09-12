Свитера в прошлом: Кулеба засветил очень дорогой пиджак (фото)

В интернете обсуждают одежду главы МИД на встрече с Бербок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок был замечен в дорогом пиджаке, чем вызвал обсуждение в сети.

На снимке видно, что глава МИД одет в эксклюзивную модель пиджака от итальянской марки деловых костюмов и рубашек премиум качества CANALI. Его стоимость составляет 2,350 евро, говорится в сообщении телеграм-канала Нarley Quinn.

Встреча Дмитрия Кулебы с Анналеной Бербок

Под фото автор поста оставил комментарий: "Эпоха обнищания наконец-то позади".

Ранее Дмитрий Кулеба неоднократно становился предметом разговоров из-за гардероба. К примеру, в прошлом году, на встречу с президентом США Джо Байденом, министр надел для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки New Balance. Тогда пользователи сети активно обсуждали стиль чиновника.

Украинское руководство на встрече с Джо Байденом

"Кроссовки Кулибы New Balance послужат рекламой на долгое время. Интересно, кто-то туда заходил в кроссовках до этого?" – поинтересовалась пользователь Facebook Юлия Ракша.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский появляется на публике исключительно в вещах в стиле милитари. Глава государства часто предпочитает вещи отечественного бренда тактической одежды.

Ранее Телеграф рассказал , что делать, если черные вещи потеряли цвет.