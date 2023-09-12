Не спешите выбрасывать: что делать, если черные вещи потеряли цвет

Если ваша черная одежда начинает выцветать, есть способы это исправить

Черный считается классическим и элегантным цветом в мире моды. Он подходит для любого сезона, практически любого случая и может быть основой для множества стилей и комбинироваться с различными цветами и аксессуарами, что делает его универсальным выбором.

Портал cleanipedia отмечает, что если ваши черные вещи теряют цвет после стирки, несколько способов его восстановить. Также эти методы актуальны в случае, если черная одежда выцветает от времени или выгорела на солнце.

Как восстановить черный цвет одежды в домашних условиях

Чем можно восстановить черный цвет одежды:

Попробуйте добавить полстакана питьевой соды в 10 литров воды и замочите предварительно выстиранную одежду в этом растворе, чтобы вернуть яркость цвета и избавиться от запаха пота.

в 10 литров воды и замочите предварительно выстиранную одежду в этом растворе, чтобы вернуть яркость цвета и избавиться от запаха пота. Как вернуть черный цвет одежде с помощью кофе — замочите вещи в растворе крепкого кофе на полчаса, после чего постирайте, как обычно.

— замочите вещи в растворе крепкого кофе на полчаса, после чего постирайте, как обычно. Еще один метод, как вернуть черной вещи черный цвет, это во время ручной стирки добавить в воду немного черной туши и пару столовых ложек уксуса , затем подержать ее подкрашенной воде перед последним полосканием.

и пару столовых ложек , затем подержать ее подкрашенной воде перед последним полосканием. Также вы можете воспользоваться красителями для черных вещей. Главное, следуйте инструкции производителя и не забудьте проверить совместимость с тканью на незаметном участке.

Если же нет желания или времени совершать эти действия, отдайте одежду в химчистку. Профессионалы смогут восстановить яркость цвета в нужных условиях специальными средствами.

А чтобы не пришлось слишком рано думать, как восстановить выгоревший черный цвет новой вещи, специалисты рекомендуют:

не сушить такую одежду под прямыми солнечными лучами;

отдельно стирать черные от вещей других цветов;

стирать черную одежду не слишком часто, так как стирка часто является основной причиной выцветания;

использовать при стирке средства для черных вещей, порошок для белого категорически запрещен.

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