Не поспішайте викидати: що робити, якщо чорні речі втратили колір

Якщо ваш чорний одяг починає вицвітати, є способи це виправити

Чорний вважається класичним та елегантним кольором у світі моди. Він підходить для будь-якого сезону практично будь-якого випадку і може бути основою для безлічі стилів і комбінуватися з різними кольорами та аксесуарами, що робить його універсальним вибором.

Портал cleanipedia зазначає, що якщо ваші чорні речі втрачають колір після прання, є кілька способів його відновити. Також ці методи актуальні у разі, якщо чорний одяг вицвітає від часу або вигорів на сонці.

Як відновити чорний колір одягу в домашніх умовах

Чим можна відновити чорний колір одягу:

Спробуйте додати півсклянки питної соди в 10 літрів води та замочіть попередньо випраний одяг у цьому розчині, щоб повернути яскравість кольору та позбутися запаху поту.

в 10 літрів води та замочіть попередньо випраний одяг у цьому розчині, щоб повернути яскравість кольору та позбутися запаху поту. Як повернути чорний колір одягу за допомогою кави — замочіть речі в розчині міцної кави на півгодини, після чого виперіть, як завжди.

— замочіть речі в розчині міцної кави на півгодини, після чого виперіть, як завжди. Ще один метод, як повернути чорній речі чорний колір, це під час ручного прання додати у воду трохи чорної туші та пару столових ложок оцту , потім потримати її у підфарбованій воді перед останнім полосканням.

та пару столових ложок , потім потримати її у підфарбованій воді перед останнім полосканням. Також ви можете скористатися фарбниками для чорних речей. Головне, дотримуйтесь інструкцій виробника і не забудьте перевірити сумісність із тканиною на непомітній ділянці.

Якщо ж немає бажання або часу робити ці дії, віддайте одяг у хімчистку. Фахівці зможуть відновити яскравість кольору в необхідних умовах особливими засобами.

А щоб не довелося занадто рано думати, як відновити чорний колір чорної речі, що вигоріла, фахівці рекомендують:

не сушити такий одяг під прямим сонячним промінням;

окремо прати чорні від речей інших кольорів;

прати чорний одяг не надто часто, тому що прання є основною причиною вицвітання;

використовувати під час прання засоби для чорних речей, порошок для білих категорично заборонений.

Раніше ми писали, як зберегти чорний колір одягу під час прання. Що робити, щоб чорна річ не линяла, ви можете дізнатися за вказаним посиланням.