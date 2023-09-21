Сумочка за 11 минималок: в сети рассекретили, за сколько Кира Рудык скупает "шмотки" (фото)

Лидера партии "Голос" уличили в дорогом шопинге

Украинские "слуги народа" любят похвастаться перед своими избирателями в люксовых нарядах, при этом скрывая настоящую стоимость своего гардероба. Так, ранее мы писали о совсем не бюджетном пиджаке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, и вот теперь пришла очередь лидера партии "Голос" Киры Рудык.

37-летний народный депутат Украины любит дорогой шопинг. Как говорится в сообщении Телеграм-канала Нarley Quinn, Рудык скупает все брендовые вещи и сумки в европейских бутиках.

"Начала с простеньких сумочек за две штуки евро, на Hermès нужно ещё уметь украсть заработать", — пишут в сети. Дело в том, что на фото, на которых позирует украинский депутат, в ее образах заметили брендовые сумки Ree Projects і ROKSANDA. Одну можно приобрести за почти 700 евро, а за вторую придется отдать более 2 тысяч евро, что в подсчете на украинскую гривну составляет свыше 78 тысяч. Это немного больше 11 минимальных зарплат.

Кроме того, на одном снимке с луком Киры Рудык также подметили блузка бренда Joseph из шелкового крепдешина за более чем 400 евро. Это почти 19 тысяч грн.

Стиль Киры Рудык не по карману обычному украинцу

Лидер партии "Голос" в блузке Joseph за 475 евро

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