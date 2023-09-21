Сумочка за 11 минималок: в сети рассекретили, за сколько Кира Рудык скупает "шмотки" (фото)
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Лидера партии "Голос" уличили в дорогом шопинге
Украинские "слуги народа" любят похвастаться перед своими избирателями в люксовых нарядах, при этом скрывая настоящую стоимость своего гардероба. Так, ранее мы писали о совсем не бюджетном пиджаке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, и вот теперь пришла очередь лидера партии "Голос" Киры Рудык.
37-летний народный депутат Украины любит дорогой шопинг. Как говорится в сообщении Телеграм-канала Нarley Quinn, Рудык скупает все брендовые вещи и сумки в европейских бутиках.
"Начала с простеньких сумочек за две штуки евро, на Hermès нужно ещё уметь
украсть заработать", — пишут в сети. Дело в том, что на фото, на которых позирует украинский депутат, в ее образах заметили брендовые сумки Ree Projects і ROKSANDA. Одну можно приобрести за почти 700 евро, а за вторую придется отдать более 2 тысяч евро, что в подсчете на украинскую гривну составляет свыше 78 тысяч. Это немного больше 11 минимальных зарплат.
Кроме того, на одном снимке с луком Киры Рудык также подметили блузка бренда Joseph из шелкового крепдешина за более чем 400 евро. Это почти 19 тысяч грн.
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