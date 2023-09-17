Бывшая жена Андре Тана показалась в стильном жакете его бренда (фото)

Алина Харечко продемонстрировала костюм почти за 10 тысяч гривен

Украинский дизайнер и предприниматель Алина Харечко, расставшаяся с известным модельером Андре Таном, продемонстрировала своим поклонникам современный образ в стильном наряде.

Женщина опубликовала в Инстаграме черно-белое фото, на котором позирует в костюме бренда бывшего мужа ANDRE TAN. Ансамбль состоял из женского жакета и брюк. Свой образ дизайнер дополнила аксессуарами в виде ожерелья, серьг и широкого браслета.

Такой образ стоил Алине Харечко более 10 тысяч гривен. В частности, на сайте магазина Андре Тана аналогичный жакет стоит 5999 грн, а штаны – 3599 грн. В сумме аутфит красавицы сейчас можно внедрить в свой осенний гардероб за 9598 грн, и это еще без учета аксессуарного ряда.

Алина Харечко в стильном костюме

Стоимость ансамбля из жакета и брюк на сайте ANDRE TAN

Напомним, что о разводе с супругой Андре Тан сообщил в мае 2021 года. До этого супруги уже год не жили вместе, но вместе воспитывали родную дочь Софию. Дизайнер рассказал, что причиной расставания стали постоянные ссоры из-за дизайнерских амбиций каждого.

Также мы рассказывали, что Меган Маркл надела на "Игры непокоренных" комбинезон за 28 долларов. А вот сандалии скандальная жена принца Гарри выбрала от модного бренда Saint Laurent

Ранее 57-летняя голливудская актриса Сальма Хайек вышла на красную дорожку в платье со шлейфом. Актриса была вся в белом.