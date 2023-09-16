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Нестареющая Синди Кроуфорд показала, как стильно носить кожаный плащ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Американская супермодель Синди Кроуфорд Новость обновлена 16 сентября 2023, 16:23
Американская супермодель Синди Кроуфорд. Фото Getty Images

57-летняя супермодель появилась в Лондоне в компании своей коллеги

Знаменитая на весь мир американская супермодель Синди Кроуфорд не отстает от своей 22-летней красавицы-дочери Кайи Гербер, и продолжает появляться на светских мероприятиях, позируя перед фотографами в стильных нарядах.

57-летняя знаменитость и звезда 90-х годов не теряет хватку. Ее стройная и подтянутая фигура все также украшает модные глянцы.

В пятницу, 15 сентября, Синди Кроуфорд появилась на презентации коллекции американского фотографа Стивена Мейзела, которая проходила в Лондоне, Англия. Звезда продемонстрировала шикарное чувство стиля, надев черный комбинезон с V-образным вырезом. Она дополнила свой образ черным кожаным плащом.

На мероприятии модель была среди звездных гостей, в частности — экс-главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула и наследницы холдинга Inditex (в него входят Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) Марты Ортеги Перес. Кроме того, компанию Синди составила ее старая коллега, 58-летняя Линда Евангелиста.

Марта Ортега Перес Эдвард Эннинфул Синди Кроуфорд.
Марта Ортега Перес, Эдвард Эннинфул и Синди Кроуфорд. Фото: Getty Images
линда евангелиста синди кроуфорд
Линда и Синди встретились в Лондоне. Фото: Getty Images
синди кроуфорд в черном плаще
Кроуфорд все такая же потрясающая в 57 лет. Фото: Getty Images

Ранее 57-летняя Сальма Хайек вышла на красную дорожку в облегающем платье со шлейфом. Актриса была вся в белом.

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#Стиль #Линда Евангелиста #Синди Кроуфорд