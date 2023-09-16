Нестаріюча Сінді Кроуфорд показала, як стильно носити шкіряний плащ (фото)

57-річна супермодель з’явилася в Лондоні у компанії своєї колеги

Знаменита на весь світ американська супермодель Сінді Кроуфорд не відстає від своєї 22-річної красуні-дочки Каї Гербер, і продовжує з’являтися на світських заходах, позуючи перед фотографами у стильних вбраннях.

57-річна знаменитість та зірка 90-х років не втрачає хватки. Її струнка і підтягнута фігура все ще прикрашає модні глянці.

У п’ятницю, 15 вересня, Сінді Кроуфорд з’явилася на презентації колекції американського фотографа Стівена Мейзела, що проходила у Лондоні, Англія. Зірка продемонструвала шикарне почуття стилю, одягнувши чорний комбінезон із V-подібним вирізом. Вона доповнила свій образ чорним шкіряним плащем.

На заході модель була серед зіркових гостей, зокрема ексголовного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула та спадкоємиці холдингу Inditex (до нього входять Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) Марти Ортеги Перес. Крім того, компанію Сінді склала її стара колега, 58-річна Лінда Євангеліста.

Марта Ортега Перес, Едвард Еннінфул та Сінді Кроуфорд. Фото: Getty Images

Лінда та Сінді зустрілися в Лондоні. Фото: Getty Images

Кроуфорд все така ж приголомшлива в 57 років. Фото: Getty Images

Раніше 57-річна Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку в сукні зі шлейфом. Акторка була вся в білому.