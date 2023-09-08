Дочка Сінді Кроуфорд Кайа Гербер похвалилася відвертим декольте у шикарній сукні-металік (фото)

У сяючій сукні модель виглядала дуже органічно

Донька легенди подіумів Сінді Кроуфорд та американського бізнесмена, екс-моделі Ренді Гербера прибула на церемонію вручення нагород Soho House Awards, сяючи у "металевій" сукні з глибоким вирізом та романтичними хвилями на голові.

Церемонія 2-ї щорічної премії Soho House Awards відбулася 7 вересня у клубі Dumbo House, Нью-Йорк. 22-річна модель Кайа Гербер продемонструвала яскравий образ, з’явившись на публіці в оригінальній сукні, яка сяяла у світлі камер. Вона доповнила аутфіт елегантними черевичками на підборах з ремінцем на кісточці та прикрасила шию, одягнувши два ланцюжки з великою різницею в довжині. Також у її образ стильно вписався годинник на металевому ремінці. Яскравий макіяж моделі теж не став не поміченим шанувальниками.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Премія Soho House Awards, започаткована у 2022 році, покликана висвітлити неймовірну роботу творчих талантів членів ексклюзивного клубу Soho House — від визнаних "ікон" до майбутніх зірок. Категорії номінантів – музика, мистецтво, кіно, мода, література, кулінарія та інші. Ця нагорода є платформою для однакового визнання кар’єрних успіхів та особистого внеску у відповідні галузі як знаменитостей, так і новачків.

Нещодавно американська модель Емілі Ратаковські шокувала публіку, майже оголившись на показі, що відбувся у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. Її прозора міні-сукня із супердекольте реально вражає.