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Дочка Сінді Кроуфорд Кайа Гербер похвалилася відвертим декольте у шикарній сукні-металік (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Кайа Гербер була приголомшлива у блискучому вбранні Новина оновлена 08 вересня 2023, 13:17
Кайа Гербер була приголомшлива у блискучому вбранні. Фото Getty Images

У сяючій сукні модель виглядала дуже органічно

Донька легенди подіумів Сінді Кроуфорд та американського бізнесмена, екс-моделі Ренді Гербера прибула на церемонію вручення нагород Soho House Awards, сяючи у "металевій" сукні з глибоким вирізом та романтичними хвилями на голові.

Церемонія 2-ї щорічної премії Soho House Awards відбулася 7 вересня у клубі Dumbo House, Нью-Йорк. 22-річна модель Кайа Гербер продемонструвала яскравий образ, з’явившись на публіці в оригінальній сукні, яка сяяла у світлі камер. Вона доповнила аутфіт елегантними черевичками на підборах з ремінцем на кісточці та прикрасила шию, одягнувши два ланцюжки з великою різницею в довжині. Також у її образ стильно вписався годинник на металевому ремінці. Яскравий макіяж моделі теж не став не поміченим шанувальниками.

Кайя Гербер стиль
Фото: Getty Images
Кайа Гербер поправляє волосся
Фото: Getty Images
Кайа Гербер у годиннику
Фото: Getty Images
Кайя Гербер показала форми
Фото: Getty Images
Кайа Гербер посміхається
Фото: Getty Images

Премія Soho House Awards, започаткована у 2022 році, покликана висвітлити неймовірну роботу творчих талантів членів ексклюзивного клубу Soho House — від визнаних "ікон" до майбутніх зірок. Категорії номінантів – музика, мистецтво, кіно, мода, література, кулінарія та інші. Ця нагорода є платформою для однакового визнання кар’єрних успіхів та особистого внеску у відповідні галузі як знаменитостей, так і новачків.

Нещодавно американська модель Емілі Ратаковські шокувала публіку, майже оголившись на показі, що відбувся у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. Її прозора міні-сукня із супердекольте реально вражає.

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