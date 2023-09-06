У прозорому міні із супердекольте: Емілі Ратаковскі майже оголилася на показі мод у Нью-Йорку (фото)

Знаменитість не перестає дивувати різноманітними образами

Американська модель Емілі Ратаковскі, яка нещодавно похвалилася розкішною фігурою у стильному вбранні на вулицях "Великого яблука", відвідала модний показ PrettyLittleThing x Naomi Campbell. Показ пройшов 5 вересня у рамках Тижня моди у Нью-Йорку.

У великій залі Cipriani на Бродвеї, який є архітектурним скарбом італійського неоренесансу в Нью-Йорку, зібралося багато знаменитостей. Ратаковскі з’явилася на публіці в напівпрозорій міні-сукні гірчичного кольору з відвертим декольте, що відкриває чудові форми. 32-річна знаменитість розпустила волосся і доповнила свій образ витонченими чорними черевичками на високих підборах та маленькою чорною сумочкою. З прикрас на ній можна побачити лише сережки у колір вбрання.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі народилася у Великій Британії в американській родині. Свою кар’єру вона розпочала у 14 років, підписавши контракт із модельним агентством Ford models. Але справжньої популярності набула після кількох фотосесій з відомим фотографом Тоні Дюраном. Ратаковскі також знімалася у серіалах, музичних кліпах та кількох фільмах.

Раніше ми розповідали, що Емілі Ратаковскі щоразу дивує, показуючись на людях то в приголомшливих образах, то в неохайному вигляді.