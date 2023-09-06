В прозрачном мини с супердекольте: Эмили Ратаковски почти оголилась на показе мод в Нью-Йорке (фото)

Знаменитость не перестает удивлять своими образами

Американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно похвасталась роскошной фигурой в стильных нарядах на улицах "Большого яблока", посетила модный показ PrettyLittleThing x Naomi Campbell. Показ прошел 5 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

В большом зале Cipriani на Бродвее, который представляет собой архитектурное сокровище итальянского неоренессанса в Нью-Йорке, собралось много знаменитостей. Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном мини-платье горчичного цвета с откровенным декольте, открывающем великолепные формы. 32-летняя знаменитость распустила волосы и дополнила свой образ изящными черными туфельками на высоком каблуке и маленькой черной сумочкой. Из украшений на ней можно заметить лишь серьги в цвет наряда.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски родилась в Великобритании в американской семье. Свою карьеру она начала в 14 лет, подписав контракт с модельным агентством Ford models. Но настоящую популярность обрела после нескольких фотосессий с известным фотографом Тони Дюраном. Ратаковски также снималась в сериалах, музыкальных клипах и нескольких фильмах.

Ранее мы рассказывали, что Эмили Ратаковски каждый раз удивляет, показываясь на людях то в сногсшибательных образах, то в неопрятном виде.