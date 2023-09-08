Дочь Синди Кроуфорд Кайа Гербер похвасталась откровенным декольте в шикарном платье-металлик (фото)

В сияющем платье модель смотрелась очень органично

Дочка легенды подиумов Синди Кроуфорд и американского бизнесмена, экс-модели Рэнди Гербера прибыла на церемонию вручения наград Soho House Awards, сияя в "металлическом" платье с глубоким вырезом и романтическими волнами на голове.

Церемония 2-й ежегодной премии Soho House Awards состоялась 7 сентября в клубе Dumbo House, Нью-Йорк. 22-летняя модель Кайа Гербер продемонстрировала яркий образ, появившись на публике в оригинальном платье, которое сияло в свете камер. Она дополнила аутфит элегантными туфельками на каблуке с ремешком на лодыжке и украсила шею, надев две цепочки с большой разницей в длине. Также в ее образ стильно вписались часы на металлическом ремешке. Яркий макияж модели тоже не был не замечен поклонниками.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Премия Soho House Awards, основанная в 2022 году, призвана осветить невероятную работу творческих талантов членов эксклюзивного клуба Soho House — от признанных "икон" до будущих звезд. Категории номинантов — музыка, искусство, кино, мода, литература, кулинария и другие. Эта награда является платформой для одинакового признания карьерных успехов и личного вклада в соответствующие отрасли как состоявшихся знаменитостей, так и новичков.

Недавно американская модель Эмили Ратаковски шокировала публику, почти оголившись на показе, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Ее прозрачное мини-платье с супердекольте реально впечатляет.