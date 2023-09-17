Колишня дружина Андре Тана показалась в стильному жакеті його бренду (фото)

Аліна Харечко продемонструвала костюм майже за 10 тисяч гривень

Український дизайнер і підприємець Аліна Харечко, яка розлучилась з відомим модельєром Андре Таном, продемонструвала своїм шанувальникам сучасний образ у стильному вбранні.

Жінка опублікувала в Інстаграмі чорно-білу світлину, на якому позує у костюмі бренда колишнього чоловіка ANDRE TAN. Ансамбль складався з жіночого жакета та штанів. Свій образ дизайнер доповнила аксесуарами у вигляді намиста, сережок і широкого браслета.

Такий образ коштував Аліні Харечко більш як 10 тисяч гривень. Зокрема, на сайті магазину Андре Тана аналогічний жакет коштує 5999 грн, а штани — 3599 грн. В сумі аутфіт красуні зараз можна впровадити у свій осінній гардероб за 9598 грн, і це ще не враховуючи аксесуарний ряд.

Аліна Харечко у стильному костюмі

Вартість ансамблю з жакету та штанів на сайті ANDRE TAN

Нагадаємо, що про розлучення із дружиною Андре Тан повідомив у травні 2021 року. До цього подружжя вже рік не жило разом, але разом виховувало рідну дочку Софію. Дизайнер розповів, що причиною розставання стали постійні сварки через дизайнерські амбіції кожного.

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