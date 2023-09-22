Елена Зеленская в костюме украинского бренда и с уникальной брошкой позировала на фоне Белого дома (фото)

Первая леди в обнимку с Джилл Байден позировала в элегантном наряде

Елена Зеленская, которая вместе со своим мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, отправилась в США з рабочим визитом, продолжает представлять страну в стильных нарядах. 21 сентября супруги прибыли в Белый дом (Вашингтон, США). На встрече первая леди "засветила" не один брендовый костюм.

Для своего визита Елена Зеленская решила воплотить образ в молочных тонах, выбрав брючный костюм. Он включал в себя брюки с широкими штанинами и жакет с аккуратными накладными карманами и воротником-стойкой. Этот наряд создал бренд the COAT украинского дизайнера Кати Сильченко.

Дополнила свой элегантный наряд первая леди золотой брошью в форме карты Украины украинского бренда GASANOVA. Супруга Владимира Зеленского прикрепила его на груди.

В этом светлом образе Зеленская сфотографировалась с первой леди США на фоне Белого дома. Женщины были дружны к друг другу и много улыбались.

Ранее первая леди Украины появилась на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом костюме от Андре Тана. Позже Зеленская на мероприятии с первой леди США появилась в стильном костюме в клетку, состоящем из пиджака, брюк и жилета.