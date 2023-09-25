З голою спиною і в Gucci: Джессіка Честейн, яка приїжджала в Україну, викликала захоплення в Мілані (фото)

46-річна актриса відкрила спину, вибравши для червоної доріжки топ, прикрашений коштовним камінням

Знаменита актриса театру та кіно Джессіка Честейн є дуже великою шанувальницею модного дому Gucci. Його брендові вбрання 46-річна знаменитість стильно демонструє як на червоних доріжках кінофестивалів, так і на показах, що відбуваються в рамках різних Тижнів мод.

У неділю, 24 вересня, Честейн відвідала церемонію вручення премії CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, що відбулася у рамках Тижня моди у Мілані, Італія.

Актриса викликала фурор на заході. На цей раз Джессіка була одягнена в речі з нової колекції Gucci Spring 2024. На ній був прикрашений дорогоцінним камінням білий топ з відкритою спиною і пошиті на замовлення широкі штани чорного кольору.

Джессіка Честейн у речах модного бренду Gucci. Фото: Getty Images

Свій елегантний образ знаменитість доповнила бордовою сумочкою бренду Gucci — Jackie, і уклала свої довгі руді локони розкішними хвилями. В якості аксесуара для свого вбрання Джессіка Честейн обрала масивний золотий браслет.

Актриса віддала перевагу топу з відкритою спиною. Фото: Getty Images

Знаменитість є відданою шанувальницею модного дому Gucci. Фото: Getty Images

Раніше у Венеції Джессіка Честейн з’явилася серед зіркових гостей на показі Джорджіо Армані. Акторка обрала для виходу яскравий образ.

Нагадаємо, що голлівудська актриса підтримала Україну у її війні із російськими окупантами. Торішнього серпня Джессіка Честейн приїхала до Києва і особисто зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.