Нестареющая Джулианна Мур открыла плечи в трендовом платье миди (фото)

62-летняя актриса вместе с мужем "засветились" на Неделе моды в Милане

Неделя моды в итальянском Милане в театре "Ла Скала" подошла к концу. Последний день 24 сентября сопровождался церемонией вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 и собрал вокруг себя много знаменитостей. В частности стильную Джессику Честейн и Джулианну Мур.

62-летняя голливудская актриса в воскресенье "засветилась" на красной дорожке вместе со своим мужем Бартом Фрейндлихом. Кстати, муж знаменитости младше ее на девять лет. Пара жената больше 20 лет и воспитывает двух детей — сына Калеба (1997) и дочь Лив (2002).

Для мероприятия Джулианна, которая выглядит все также молодо и свежо, выбрала терракотовое платья длины миди с юбкой-воланоми завязкой на талии. Наряд — творение модного бренда Bottega Veneta.

Свой образ звезда завершила черным клатчем того же бренда и туфлями на высоком каблуке бордового цвета с острым носком. В качестве аксессуаров знаменитость предпочла пару золотых серег и уложила свои каштановые волосы прямо за спину.

Джулианна Мур потрясла роскошным образом в Милане. Фото: Getty Images

Актриса предпочла платье модного бренда Bottega Veneta. Фото: Getty Images

Мур вообще не стареет. Фото: Getty Images

Джулианна Мур с мужем Бартом Фрейндлихом. Фото: Getty Images

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