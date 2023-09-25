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Нестареющая Джулианна Мур открыла плечи в трендовом платье миди (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Американская актриса Джулианна Мур Новость обновлена 25 сентября 2023, 14:06
Американская актриса Джулианна Мур. Фото Getty Images

62-летняя актриса вместе с мужем "засветились" на Неделе моды в Милане

Неделя моды в итальянском Милане в театре "Ла Скала" подошла к концу. Последний день 24 сентября сопровождался церемонией вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 и собрал вокруг себя много знаменитостей. В частности стильную Джессику Честейн и Джулианну Мур.

62-летняя голливудская актриса в воскресенье "засветилась" на красной дорожке вместе со своим мужем Бартом Фрейндлихом. Кстати, муж знаменитости младше ее на девять лет. Пара жената больше 20 лет и воспитывает двух детей — сына Калеба (1997) и дочь Лив (2002).

Для мероприятия Джулианна, которая выглядит все также молодо и свежо, выбрала терракотовое платья длины миди с юбкой-воланоми завязкой на талии. Наряд — творение модного бренда Bottega Veneta.

Свой образ звезда завершила черным клатчем того же бренда и туфлями на высоком каблуке бордового цвета с острым носком. В качестве аксессуаров знаменитость предпочла пару золотых серег и уложила свои каштановые волосы прямо за спину.

джулианна мур
Джулианна Мур потрясла роскошным образом в Милане. Фото: Getty Images
джулианна мур
Актриса предпочла платье модного бренда Bottega Veneta. Фото: Getty Images
джулианна мур
Мур вообще не стареет. Фото: Getty Images
джулианна мур барт фрейндлих
Джулианна Мур с мужем Бартом Фрейндлихом. Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что певица Тейлор Свифт в стильном образе прошлась по ночному Нью-Йорку. Она выглядела очень шикарно в облегающем черном топе с открытыми плечами.

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#Милан #Стиль #Джулианна Мур