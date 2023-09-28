В компании с молодым бойфрендом: 77-летняя Шер посетила показ мод в Париже (фото)
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Возлюбленный артистки вдвое младше ее
Популярной американской певице Шер уже 77, однако глядя на нее этого совсем не скажешь. И каждый ее выход в свет только подтверждает это. Артистка умеет подобрать свой образ так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства.
В среду, 27 сентября, Шер в компании своего 36-летнего возлюбленного, музыкального руководителя Александра "AE" Эдвардса посетила показ мод Balmain в рамках Недели моды в Париже. Пара сидела в первом ряду и мило держалась за руки. Стоит отметить, что Шер и Александр тут же и познакомились год назад.
Для мероприятия 77-летняя суперзвезда выбрала стильный длинный бархатный белый пиджак с черной вышивкой, который она надела поверх черного топа и широких брюк. Свои длинные угольно-черные волосы она уложила мягкими волнами, и сделала нюдовый макияж.
Эдвардс выглядел не менее стильно, выбрав для выхода в свет классический черный костюм с белой рубашкой, разбавив свой строгий образ черными солнцезащитными очками.
Шер и Александр "AE" Эдвардс начали встречаться осенью 2022 года, и их совсем не смущает 40-летняя разница в возрасте. Более того, как сообщают источники близкие к паре, — они очень влюблены друг в друга.
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