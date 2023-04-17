С копной кудрей и в модной куртке: нестареющая 76-летняя Шер восхитила помолодевшим видом (фото)

Звезда с удовольствием позировала на красной дорожке

Несмотря на слухи о многочисленных пластических операциях американская певица Шер восхищает поклонников отличным внешним видом в свои 76 лет. В отличие от коллеги по сцене Мадонны, артистка не эпатирует публику, а умело подчеркивает достоинства фигуры и лица.

Шер появилась в стильном образе на специальном показе фильма "Шевалье". Премьера состоялась в театре "Эль-Капитан" в воскресенье вечером, 16 апреля, в Лос-Анджелесе.

Исполнительница хитов Believe и Strong enough выбрала для выхода на красную дорожку комплект из трендовой укороченной куртки, кожаного топа и широких брюк с контрастными лампасами. Черные кудрявые волосы Шер решила оставить распущенными. На мероприятии она присутствовала без спутника. Сейчас певица встречается музыкантом, руководителем звукозаписывающей компании Def Jam Александром Эдвардсом. Мужчине 37 лет, его возлюбленной — 76.

Звезда пришла поддержать актеров фильма. Историческая драма "Шевалье" (англ. Chevalier) Стивена Уильямса повествует о "чёрном Моцарте" — темнокожем музыканте и композиторе Жозефе Болонь де Сен-Жорже. Картина совсем скоро выйдет в прокат.

Стильный аутфит певицы. Фото: Getty Images

Для премьеры Шер выбрала легкий макияж в розовых тонах. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые после развода вышла в свет 47-летняя актриса Риз Уизерспун. Звезда практически не изменилась со времен "Блондинки в законе", образ которой сделал ее всемирно известной.