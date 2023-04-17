З копицею кучерів і в модній куртці: 76-річна Шер захопила помолоділим виглядом (фото)

Зірка із задоволенням позувала на червоній доріжці

Незважаючи на чутки про численні пластичні операції американська співачка Шер захоплює шанувальників відмінним зовнішнім виглядом у свої 76 років. На відміну від колеги за сценою Мадонни, артистка не епатує публіку, а вміло підкреслює переваги фігури й обличчя.

Шер з’явилася у стильному образі на спеціальному показі фільму "Шевальє". Прем’єра відбулася у театрі "Ель-Капітан" у неділю ввечері, 16 квітня, у Лос-Анджелесі.

Виконавиця хітів Believe та Strong enough обрала для виходу на червону доріжку комплект із трендової укороченої куртки, шкіряного топу та широких штанів із контрастними лампасами. Чорне кучеряве волосся Шер вирішила залишити розпущеним. На заході вона була без супутника. Наразі співачка зустрічається музикантом, керівником звукозаписної компанії Def Jam Олександром Едвардсом. Чоловікові 37 років, його коханій – 76.

Зірка прийшла підтримати акторів фільму. Історична драма "Шевальє" (англ. Chevalier) Стівена Вільямса оповідає про "чорного Моцарта" — темношкірого музиканта і композитора Жозефа Болонь де Сен-Жорже. Картина дуже скоро вийде у прокат.

Стильний аутфіт співачки. Фото: Getty Images

Для прем’єри Шер вибрала легкий макіяж у рожевих тонах. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше після розлучення вийшла у світ 47-річна актриса Різ Візерспун. Зірка практично не змінилася з часів "Блондинки у законі", образ якої зробив її всесвітньо відомою.