Памела Андерсон без макияжа: 56-летняя актриса поразила стильным образом на Парижской неделе моды (фото)
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Актриса все чаще появляется на публике без косметики
Популярная актриса канадского происхождения, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон посетила Неделю моды в Париже в стильном брючном костюме. Знаменитость привлекла к себе все взгляды, ведь решила не наносить макияж на лице.
Как сообщает "Телеграф", 56-летняя Памела Андерсон присутствовала на показе The Row во время Недели моды в Париже 27 сентября 2023 года. Актриса занимала место в первом ряду.
Так, для события главная "спасательница Малибу" выбрала брючный костюм-тройку в полоску свободного кроя, который дополнила белой рубашкой, черной сумкой и остроносыми туфлями в тон. Светлые волосы актрисы ниспадают ей на плечи.
Памела Андерсон произвела фурор, ведь рискнула выйти к публике практически без косметики. Знаменитость лишь слегка подчеркнула губы блеском. Стоит признать, что имидж актрисы очень отличается от того сексуального образа, который принес ей популярность в 90-х. Единственное, звезда снова вернула тонкие брови, которые были в моде много лет назад.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Парижской неделе моды заметили 77-летнюю певицу Шер с бойфрендом. Возлюбленный артистки вдвое младше ее.