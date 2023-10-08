"Баффі" через 20 років: Сару Мішель Геллар застали папараці на прогулянці з чоловіком (фото)

Актриса практично не змінилася і має чудовий погляд поряд з коханим чоловіком

Зірка "Баффі — переможниця вампірів" (1997-2003) Сара Мішель Геллар потрапила до кадру папараці під час побачення з чоловіком у США. Акторка через 20 років після виходу останнього сезону серіалу практично не змінилася.

Як повідомляє "Телеграф", Сара Мішель Геллар та Фредді Принц-молодший гуляли у Буена-парку (Каліфорнія) 7 жовтня 2023 року. Напередодні Хелловіну там проходить сезонний захід "Страшна ферма Нотта".

Так, знаменитість вийшла у світ у стильному кежуал-образі, одягнувши косуху, джинси, білу футболку та кросівки. Її чоловік вибрав не менш просте і комфортне вбрання зі штанів, принтованих футболки та курточки.

Подружжя із задоволенням позували на тлі святкових декорацій. Варто визнати, що 46-річна актриса вже багато років зберігає чудову форму та розкішний вигляд.

"Баффі" сьогодні 46 років. Фото: Getty Images

Зіркова пара на прогулянці. Фото: Getty Images

У Каліфорнії вже готуються до Хелловіну. Фото: Getty Images

Сара Мішель Геллар — американська актриса, славу якій принесли ролі в серіалах "Баффі — переможниця вампірів" та "Скубі-Ду". Понад 20 років одружена з актором Фредді Принцем-молодшим. Закохані познайомилися на знімальному майданчику фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа". У пари двоє дітей: 14-річна дочка Шарлотта та 11-річний син Роккі. Зрідка зірка ділиться знімками з близькими в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фотографи зняли рідкісний вихід супермоделі Хайді Клум зі старшою дочкою Лені. Обидві сяяли на червоній доріжці у відвертому вбранні.