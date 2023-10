У сукні Барбі із спокусливим розрізом: 40-річна Енн Гетевей захопила стильним вбранням (фото)

Актриса ефектно з’явилася на показі нового фільму за її участю

Популярна американська актриса, зірка фільмів "Щоденники принцеси" та "Диявол носить Prada" Енн Гетевей продемонструвала стильний образ на показі фільму, де вона грає. Знаменитість підкреслила фігуру елегантною сукнею у стилі Барбі.

Як повідомляє "Телеграф", Енн Гетевей відвідала показ фільму She Came To Me у Metrograph 3 жовтня 2023 року в Нью-Йорку. 40-річна актриса мала розкішний вигляд.

Так, для заходу зірка обрала гламурну рожеву сукню без бретелей із спокусливим розрізом до стегна. Ансамбль доповнюють сріблясті туфлі та сумочка їм у тон.

Варто визнати, що велика кількість блискіток не затьмарила сліпучу усмішку Гетевей. Акторка із задоволенням позувала перед фотографами як сама, так і з колегами за проєктом.

Рожевий дуже личить актрисі. Фото: Getty Images

Стильний одяг зірки. Фото: Getty Images

Енн Гетевей і режисерка фільму Ребеккі Міллер. Фото: Getty Images

"Іди до мене, дитинко" — романтична комедія американської режисерки Ребекки Міллер. Картина була представлена на Берлінському кінофестивалі у лютому цього року, але у прокат вийшла лише днями. Гетевей грає роль дружини головного героя – психотерапевтки Патріши.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після виходу фільму "Барбі" рожевий колір набув нового дихання. Так, естетикою вбрання культової ляльки захопилася навіть королева Камілла, вигулявши стильний образ під час візиту до Франції.