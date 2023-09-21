То в образі Барбі, то у розкішній вечірній сукні: королева Камілла похвалилася стильними вбраннями у Франції (фото)
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Королева Камілла в гостях у Макронів, здається, показала свої найкращі ансамблі
Король Великобританії Чарльз III разом із дружиною Каміллою перебувають із триденним візитом у Франції. Гостей із Британії приймає президентська пара Бріжит й Еммануель Макрон.
76-річна королева Камілла, яка любить показувати стильні вбрання, цього разу перевершила сама себе. Найефектніші образи побачите у нашому матеріалі.
У середу, 20 вересня, відбувся державний візит короля та королеви до Єлисейського палацу. У Францію Камілла прибула в рожевій сукні-пальто від Fiona Clare Couture та дизайнерському капелюсі від відомого модельєра Філіпа Трейсі. Доповнюють вбрання сіро-коричневі замшеві туфлі, сумка Charlotte Elizabeth і перлинні прикраси.
Потім королівську пару запросили до Версальського палацу, де відбувся розкішний бенкет увечері 20 вересня. Цього разу Камілла постала у витонченій сукні з накидкою до підлоги від Dior, яку виготовили ексклюзивно для королеви. Завершує вбрання стильний клатч у тон. Акцент образу — намисто королеви Єлизавети II з діамантів та сапфірів.
У четвер, 21 вересня, Чарльз III, Камілла, Бріжит та Еммануель Макрон вирушили до місця проведення майбутніх Олімпійських ігор. Британська королева навіть зіграла у настільний теніс разом із дружиною французького лідера. Цього ж дня перша леді Франції та королева приємно провели час у Національній бібліотеці в Парижі, на деяких знімках Камілла з Бріжит навіть хихикають. Камілла знову мала чудовий вигляд, одягнувши білу сукню-пальто від Fiona Clare, яку доповнила туфлями та сумкою Chanel, а також діамантовою брошкою Cartier.
Раніше "Телеграф" розповідав, що британські монархи відвідали улюблені ігри покійної Єлизавети ІІ. Чарльз III з’явився у традиційному кілті, а Камілла одягла незвичайний капелюшок з пір’ям.