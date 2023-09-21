То в образі Барбі, то у розкішній вечірній сукні: королева Камілла похвалилася стильними вбраннями у Франції (фото)

Королева Камілла в гостях у Макронів, здається, показала свої найкращі ансамблі

Король Великобританії Чарльз III разом із дружиною Каміллою перебувають із триденним візитом у Франції. Гостей із Британії приймає президентська пара Бріжит й Еммануель Макрон.

76-річна королева Камілла, яка любить показувати стильні вбрання, цього разу перевершила сама себе. Найефектніші образи побачите у нашому матеріалі.

У середу, 20 вересня, відбувся державний візит короля та королеви до Єлисейського палацу. У Францію Камілла прибула в рожевій сукні-пальто від Fiona Clare Couture та дизайнерському капелюсі від відомого модельєра Філіпа Трейсі. Доповнюють вбрання сіро-коричневі замшеві туфлі, сумка Charlotte Elizabeth і перлинні прикраси.

Британська королівська пара прибула до Франції. Фото: Getty Images

Образ а-ля Барбі. Фото: Getty Images

Стильний одяг короля і королеви. Фото: Getty Images

Камілла цвіте та пахне. Фото: Getty Images

Зустріч з Макроном та його дружиною. Фото: Getty Images

Дизайнерський капелюшок – акцент образу. Фото: Getty Images

Потім королівську пару запросили до Версальського палацу, де відбувся розкішний бенкет увечері 20 вересня. Цього разу Камілла постала у витонченій сукні з накидкою до підлоги від Dior, яку виготовили ексклюзивно для королеви. Завершує вбрання стильний клатч у тон. Акцент образу — намисто королеви Єлизавети II з діамантів та сапфірів.

Вечір у Версалі. Фото: Getty Images

Намисто королеви Єлизавети II. Фото: Getty Images

Розкішні вбрання. Фото: Getty Images

Дизайнерська сукня. Фото: Getty Images

Напередодні вечері у Версальському палаці. Фото: Getty Images

Продуманий образ королеви. Фото: Getty Images

У четвер, 21 вересня, Чарльз III, Камілла, Бріжит та Еммануель Макрон вирушили до місця проведення майбутніх Олімпійських ігор. Британська королева навіть зіграла у настільний теніс разом із дружиною французького лідера. Цього ж дня перша леді Франції та королева приємно провели час у Національній бібліотеці в Парижі, на деяких знімках Камілла з Бріжит навіть хихикають. Камілла знову мала чудовий вигляд, одягнувши білу сукню-пальто від Fiona Clare, яку доповнила туфлями та сумкою Chanel, а також діамантовою брошкою Cartier.

Шушукалися, як подружки. Фото: Getty Images

У Бріжит і Камілли чудовий настрій. Фото: Getty Images

Елегантний образ королеви. Фото: Getty Images

Один із улюблених кольорів Камілли. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що британські монархи відвідали улюблені ігри покійної Єлизавети ІІ. Чарльз III з’явився у традиційному кілті, а Камілла одягла незвичайний капелюшок з пір’ям.