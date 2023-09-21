То в образе Барби, то в роскошном вечернем платье: королева Камилла похвасталась стильными нарядами во Франции (фото)
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Королева Камилла в гостях у Макронов, кажется, показала свои лучшие ансамбли
Король Великобритании Чарльз III вместе с супругой Камиллой находятся с трехдневным визитом во Франции. Гостей из Британии принимает президентская пара Брижит и Эммануэль Макрон.
76-летняя королева Камилла, которая любит показывать стильные наряды, в этот раз превзошла сама себя. Самые эффектные образы увидите в нашем материале.
В среду, 20 сентября, состоялся государственный визит короля и королевы в Елисейском дворце. Во Францию Камилла прибыла в розовом платье-пальто от Fiona Clare Couture и дизайнерской шляпе от известного модельера Филиппа Трейси. Дополняют наряд серо-коричневые замшевые туфли, сумка от Charlotte Elizabeth и жемчужные украшения.
Затем королевскую пару пригласили в Версальский дворец, где состоялся роскошный банкет вечером 20 сентября. На этот раз Камилла предстала в утонченном платье с накидкой до пола от Dior, которое изготовили эксклюзивно для королевы. Завершает наряд стильный клатч в тон. Акцент образа — ожерелье королевы Елизаветы II из бриллиантов и сапфиров.
В четверг, 21 сентября, Чарльз III, Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон отправились к месту проведения будущих Олимпийских игр. Британская королева даже сыграла в настольный тенисс вместе с женой французского лидера. В этот же день первая леди Франции и королева приятно провели время в Национальной библиотеке в Париже, на некоторых снимках Камилла с Брижит даже хихикают. Камилла снова выглядела отлично, надев белое платье-пальто от Fiona Clare, которое дополнила туфлями и сумкой Chanel, а также бриллиантовой брошью Cartier.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что британские монархи посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Чарльз III появился в традиционном килте, а Камилла надела необычную шляпку с перьями.