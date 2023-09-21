То в образе Барби, то в роскошном вечернем платье: королева Камилла похвасталась стильными нарядами во Франции (фото)

Королева Камилла в гостях у Макронов, кажется, показала свои лучшие ансамбли

Король Великобритании Чарльз III вместе с супругой Камиллой находятся с трехдневным визитом во Франции. Гостей из Британии принимает президентская пара Брижит и Эммануэль Макрон.

76-летняя королева Камилла, которая любит показывать стильные наряды, в этот раз превзошла сама себя. Самые эффектные образы увидите в нашем материале.

В среду, 20 сентября, состоялся государственный визит короля и королевы в Елисейском дворце. Во Францию Камилла прибыла в розовом платье-пальто от Fiona Clare Couture и дизайнерской шляпе от известного модельера Филиппа Трейси. Дополняют наряд серо-коричневые замшевые туфли, сумка от Charlotte Elizabeth и жемчужные украшения.

Британская королевская пара прибыла во Францию. Фото: Getty Images

Образ а-ля Барби. Фото: Getty Images

Стильный наряды короля и королевы. Фото: Getty Images

Камилла цветет и пахнет. Фото: Getty Images

Встреча с Макроном и его женой. Фото: Getty Images

Дизайнерская шляпка - акцент образа. Фото: Getty Images

Затем королевскую пару пригласили в Версальский дворец, где состоялся роскошный банкет вечером 20 сентября. На этот раз Камилла предстала в утонченном платье с накидкой до пола от Dior, которое изготовили эксклюзивно для королевы. Завершает наряд стильный клатч в тон. Акцент образа — ожерелье королевы Елизаветы II из бриллиантов и сапфиров.

Вечер в Версале. Фото: Getty Images

Ожерелье королевы Елизаветы II. Фото: Getty Images

Роскошные наряды. Фото: Getty Images

Дизайнерское платье. Фото: Getty Images

Накануне ужина в Версальском дворце. Фото: Getty Images

Продуманный образ королевы. Фото: Getty Images

В четверг, 21 сентября, Чарльз III, Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон отправились к месту проведения будущих Олимпийских игр. Британская королева даже сыграла в настольный тенисс вместе с женой французского лидера. В этот же день первая леди Франции и королева приятно провели время в Национальной библиотеке в Париже, на некоторых снимках Камилла с Брижит даже хихикают. Камилла снова выглядела отлично, надев белое платье-пальто от Fiona Clare, которое дополнила туфлями и сумкой Chanel, а также бриллиантовой брошью Cartier.

Шушукались, как подружки. Фото: Getty Images

У Брижит и Камиллы отличное настроение. Фото: Getty Images

Элегантный образ королевы. Фото: Getty Images

Один из любимых цветов Камиллы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британские монархи посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Чарльз III появился в традиционном килте, а Камилла надела необычную шляпку с перьями.