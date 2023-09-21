Укр

То в образе Барби, то в роскошном вечернем платье: королева Камилла похвасталась стильными нарядами во Франции (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Встреча первых лиц в Версале Новость обновлена 21 сентября 2023, 15:42
Встреча первых лиц в Версале. Фото Getty Images

Королева Камилла в гостях у Макронов, кажется, показала свои лучшие ансамбли

Король Великобритании Чарльз III вместе с супругой Камиллой находятся с трехдневным визитом во Франции. Гостей из Британии принимает президентская пара Брижит и Эммануэль Макрон.

76-летняя королева Камилла, которая любит показывать стильные наряды, в этот раз превзошла сама себя. Самые эффектные образы увидите в нашем материале.

В среду, 20 сентября, состоялся государственный визит короля и королевы в Елисейском дворце. Во Францию Камилла прибыла в розовом платье-пальто от Fiona Clare Couture и дизайнерской шляпе от известного модельера Филиппа Трейси. Дополняют наряд серо-коричневые замшевые туфли, сумка от Charlotte Elizabeth и жемчужные украшения.

Король Чарльз III, королева Камилла
Британская королевская пара прибыла во Францию. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Образ а-ля Барби. Фото: Getty Images
Король Чарльз III, королева Камилла
Стильный наряды короля и королевы. Фото: Getty Images
Король Чарльз III, королева Камилла
Камилла цветет и пахнет. Фото: Getty Images
Король Чарльз III, королева Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон
Встреча с Макроном и его женой. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Дизайнерская шляпка - акцент образа. Фото: Getty Images

Затем королевскую пару пригласили в Версальский дворец, где состоялся роскошный банкет вечером 20 сентября. На этот раз Камилла предстала в утонченном платье с накидкой до пола от Dior, которое изготовили эксклюзивно для королевы. Завершает наряд стильный клатч в тон. Акцент образа — ожерелье королевы Елизаветы II из бриллиантов и сапфиров.

Король Чарльз III, королева Камилла
Вечер в Версале. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Ожерелье королевы Елизаветы II. Фото: Getty Images
Король Чарльз III, королева Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон
Роскошные наряды. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Дизайнерское платье. Фото: Getty Images
Король Чарльз III, королева Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон
Накануне ужина в Версальском дворце. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Продуманный образ королевы. Фото: Getty Images

В четверг, 21 сентября, Чарльз III, Камилла, Брижит и Эммануэль Макрон отправились к месту проведения будущих Олимпийских игр. Британская королева даже сыграла в настольный тенисс вместе с женой французского лидера. В этот же день первая леди Франции и королева приятно провели время в Национальной библиотеке в Париже, на некоторых снимках Камилла с Брижит даже хихикают. Камилла снова выглядела отлично, надев белое платье-пальто от Fiona Clare, которое дополнила туфлями и сумкой Chanel, а также бриллиантовой брошью Cartier.

Королева Камилла, Брижит Макрон
Шушукались, как подружки. Фото: Getty Images
Королева Камилла, Брижит Макрон
У Брижит и Камиллы отличное настроение. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Элегантный образ королевы. Фото: Getty Images
Королева Камилла
Один из любимых цветов Камиллы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британские монархи посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Чарльз III появился в традиционном килте, а Камилла надела необычную шляпку с перьями.

Теги:
#Франция #Королевская семья #Камилла #Эммануэль Макрон