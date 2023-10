В платье Барби с соблазнительным разрезом: 40-летняя Энн Хэтэуэй восхитила стильным нарядом (фото)

Актриса эффектно появилась на показе нового фильма с ее участием

Популярная американская актриса, звезда фильмов "Дневники принцессы" и "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй продемонстрировала стильный образ на показе фильма, где она играет. Знаменитость подчеркнула фигуру элегантным платьем в стиле Барби.

Как сообщает "Телеграф", Энн Хэтэуэй посетила показ фильма She Came To Me в Metrograph 3 октября 2023 года в Нью-Йорке. 40-летняя актриса выглядела роскошно.

Так, для мероприятия звезда выбрала гламурное розовое платье без бретелей с соблазнительным разрезом до бедра. Ансамбль дополняют серебристые туфли и сумочка им в тон.

Стоит признать, что обилие блесток не затмило ослепительную улыбку Хэтэуэй. Актриса с удовольствием позировала перед фотографами как сама, так и с коллегами по проекту.

Розовый весьма к лицу актрисе. Фото: Getty Images

Стильный наряд звезды. Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй и режиссер фильма Ребекки Миллер. Фото: Getty Images

"Иди ко мне, детка" — романтическая комедия американского режиссёра Ребекки Миллер. Картина была представлена на Берлинском кинофестивале в феврале этого года, но в прокат вышла только на днях. Хэтэуэй играет роль жены главного героя – психотерапевта Патришу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после выхода фильма "Барби" розовый цвет обрел новое дыхание. Так, эстетикой нарядов культовой куклы восхитилась даже королева Камилла, выгуляв стильный образ во время визита во Францию.