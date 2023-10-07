Рідкісний вихід Гайді Клум з дочкою: одна в міні, інша — у сукні-сітці (фото)

Що Гайді, що Лені вміють справити враження

Німецька супермодель та актриса Гайді Клум любить сміливі образи, не відстає від 50-річної зіркової мами і її 19-річна донька Лені. Рідкісний вихід знаменитостей викликав фурор у Німеччині.

Як повідомляє "Телеграф", Гайді Клум з Лені відвідали вечерю бренду спідньої білизни Intimissimi у Берліні 6 жовтня. Зірки стали головними гостями вечора, що відбувся у знаменитому музеї Боді.

Так, для події супермодель обрала рожеву мереживну сукню довжини міні. Фасон підкреслив розкішні ноги Клум. Зірка доповнила образ туфлями та сумкою в тон, а на вулиці накинула на плечі косуху. Розпущене волосся моделі спадає їй на плечі, а макіяж робить акцент на очі.

Тоді як донька Гайді Клум, вже успішна у свої 19 років модель Лені вийшла до фотографів у відвертій сукні-сітці, яка демонструє спідню білизну. Чорний клатч та туфлі завершують ансамбль.

Гайді Клум із донькою Лені. Фото: Getty Images

Ефектні образи. Фото: Getty Images

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Знаменитості опинилися у центрі уваги. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лені Олумі Клум народилася 4 травня 2004 року від стосунків Гайді Клум із бізнесменом Флавіо Бріаторе. Ще під час вагітності закохані розлучилися, а модель вийшла заміж за музиканта Сіла, який за кілька років удочерив первістка зірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що папараці застали на вулиці Нью-Йорка Анджеліну Джолі. Актриса була не одна, а з 15-річною донькою Вів’єн.