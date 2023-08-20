На стилі: Анджеліну Джолі помітили з 15-річною дочкою Вів’єн на вулицях Нью-Йорка (фото)

Дочка зірки "Маліфесенти" скоро наздожене маму за зростом

Популярна актриса, зірка фільму "Містер та місії Сміт", володарка "Оскара" Анджеліна Джолі потрапила до кадру папараці. Зірка продемонструвала стильний образ, як і її 15-річна дочка Вів’єн.

Так, 48-річну Анджеліну Джолі застали з донькою від ексчоловіка Бреда Пітта на одній із вулиць Нью-Йорка. Разом із Вів’єн актриса відвідала театр Уолтера Керра, де проходило бродвейське шоу Hadestown у суботу, 19 серпня 2023 року.

Так, для виходу в світ актриси вибрала елегантний брючний костюм бежевого кольору і топ йому в тон. Доповнюють ансамбль сонцезахисні окуляри, туфлі-човники нюдового відтінку та велика сумка.

15-річна дочка актриси віддала перевагу стилю кежуал. Комфортний образ Вів’єн складається зі світлих штанів та фіолетової футболки, а також кедів. Дівчинка зібрала волосся у хвіст.

Дочка Джолі та Пітта Вів’єн цікавиться театром та кіно. Ба більше, актриса найняла дівчинку до себе на роботу, пише Independent. Та допомагає Анджеліні у зйомках мюзиклу за п’єсою С. Е. Хінтона "Аутсайдери" (Джолі стала продюсеркою шоу).

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Мама та дочка приємно проводять час. Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі з донькою Вів’єн. Фото: Getty Images

Папараці "впіймали" зірку з донькою. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка рідко з’являється на публіці. Нещодавно папараці вдалося "зловити" Анджеліну Джолі у стильній чорній сукні з пікантними вирізами на талії.