На стиле: Анджелину Джоли заметили с 15-летней дочерью Вивьен на улицах Нью-Йорка (фото)
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Дочь звезды "Малифесенты" скоро догонит маму по росту
Популярная актриса, звезда фильма "Мистер и миссии Смит", обладательница "Оскара" Анджелина Джоли попала в кадр папарацци. Звезда продемонстрировала стильный образ, как и ее 15-летняя дочь Вивьен.
Так, 48-летнюю Анджелину Джоли застали с дочкой от экс-супруга Брэда Питта на одной из улиц Нью-Йорка. Вместе с Вивьен актриса посетила театр Уолтера Керра, где проходило бродвейское шоу Hadestown в субботу, 19 августа 2023 года.
Так, для выхода в свет актрисы выбрала элегантный брючный костюм бежевого цвета и топ ему в тон. Дополняют ансамбль солнцезащитные очки, туфли-лодочки нюдового оттенка и большая сумка.
15-летняя дочь актрисы предпочла стиль кэжуал. Комфортный образ Вивьен состоит из светлых брюк и лиловой футболки, а также кедов. Девочка собрала волосы в хвост.
Дочь Джоли и Питта Вивьен интересуется театром и кино. Более того, актриса наняла девочку к себе на работу, пишет Independent. Та помогает Анджелине в съемках мюзикла по пьесе С. Э. Хинтона "Аутсайдеры" (Джоли стала продюсером шоу).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда редко появляется на публике. Недавно папарацци удалось "поймать" Анджелину Джоли в стильном черном платье с пикантными вырезами на талии.