Редкий выход Хайди Клум с дочерью: одна в мини, другая — в платье-сетке (фото)

Что Хайди, что Лени умеют произвести впечатление

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум любит смелые образы, не отстает от 50-летней звездной мамы и ее 19-летняя дочь Лени. Редкий выход знаменитостей произвел фурор в Германии.

Как сообщает "Телеграф", Хайди Клум с Лени посетили ужин бренда нижнего белья Intimissimi в Берлине 6 октября. Звезды стали главными гостями вечера, который состоялся в знаменитом музее Боде.

Так, для события супермодель выбрала розовое кружевное платье длины мини. Фасон подчеркнул роскошные ноги Клум. Звезда дополнила образ туфлями и сумкой в тон, а на улице накинула на плечи косуху. Распущенные волосы модели спадают ей на плечи, а макияж делает акцент на глаза.

Тогда как дочь Хайди Клум, уже успешная в свои 19 лет модель Лени вышла к фотографам в откровенном платье-сетке, которое демонстрирует нижнее белье. Черный клатч и туфли завершают ансамбль.

Хайди Клум с дочкой Лени. Фото: Getty Images

Эффектные образы. Фото: Getty Images

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Знаменитости оказались в центре внимания. Фото: Getty Images

Напомним, Лени Олуми Клум родилась 4 мая 2004 года от отношений Хайди Клум с бизнесменом Флавио Бриаторе. Еще во время беременности влюбленные расстались, а модель вышла замуж за музыканта Сила, который спустя несколько лет удочерил первенца звезды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что папарацци застали на улице Нью-Йорка Анджелину Джоли. Актриса была не одна, а с 15-летней дочкой Вивьен.