"Баффи" спустя 20 лет: Сару Мишель Геллар застали папарацци на прогулке с мужем (фото)

Актриса практически не изменилась и выглядит потрясающе рядом с любимым мужем

Звезда "Баффи — истребительница вампиров" (1997-2003) Сара Мишель Геллар попала в кадр папарацци во время свидания с мужем в США. Актриса спустя 20 лет после выхода последнего сезона сериала практически не изменилась.

Как сообщает "Телеграф", Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший гуляли в Буэна-парке (Калифорния) 7 октября 2023 года. В канун Хэллоуина там проходит сезонное мероприятие "Страшная ферма Нотта".

Так, знаменитость вышла в свет в стильном кэжуал-образе, надев косуху, джинсы, белую футболку и кроссовки. Ее муж выбрал не менее простой и комфортный наряд из брюк, принтованных футболки и курточки.

Супруги с удовольствием позировали на фоне праздничных декораций. Стоит признать, что 46-летняя актриса уже много лет сохраняет отличную форму и роскошный вид.

"Баффи" сегодня 46 лет. Фото: Getty Images

Звездная пара на прогулке. Фото: Getty Images

В Калифорнии вовсю готовятся к Хэллоуину. Фото: Getty Images

Сара Мишель Геллар – американская актриса, славу которой принесли роли в сериалах "Баффи — истребительница вампиров" и "Скуби-Ду". Более 20 лет замужем за актером Фредди Принцем-младшим. Влюбленные познакомились на съемочной площадке фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". У пару двое детей: 14-летняя дочь Шарлотта и 11-летний сын Рокки. Изредка звезда делится снимками с близкими в соцсетях.

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