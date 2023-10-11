У гірчично-жовтому піджаку: Кейт Міддлтон вразила символічним луком (фото)

Майбутня королева Великої Британії вшанувала пам’ять 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки

Члени королівської родини Великої Британії намагаються підтримувати громадські ініціативи. Днями дружина майбутнього короля принца Вільяма поспілкувалася з українськими біженцями, а у вівторок із чоловіком відвідала захід, присвячений ментальному здоров’ю.

10 жовтня Кейт Міддлтон з’явилася на форумі під назвою "Досліджуючи наші емоційні світи" у Бірмінгемі, на якому молоді британці могли розповісти про необхідність ділитися своїми емоціями та почуттями, а не закриватися у собі. Під час заходу Кейт вийшла на сцену, щоб сказати про важливість подолання негативних стереотипів щодо психічного здоров’я.

41-річна принцеса Уельська викликала фурор, представши перед учасниками в гірчично-жовтому піджаку від LK Bennett, чорній блузці з довгими рукавами, чорних широких штанях та туфлях у тон. Тим часом Вільям був одягнений у темно-синій костюм та краватку.

Варто зазначити, що весь образ Міддлтон був у символізмах. Наприклад, яскравий піджак мав особливе значення, оскільки ці кольори присутні в логотипах Beyond та Young Minds UK, благодійних організацій, які були присутні на молодіжному форумі психічного здоров’я, який проводило королівське подружжя.

Вільям та Кейт провели форум для молоді "Досліджуючи наші емоційні світи". Фото: Getty Images

Крім того, майбутня королева-консорт Великої Британії додала до образу пару золотих сережок у формі зірки від Ear Sass, які вона отримала на матчі з регбі у червні. Тоді тренер регбійного клубу Сара Рентон подарувала сережки принцесі Уельській після того, як повідомила, що її 17-річна дочка Іссі на початку цього року наклала на себе руки після боротьби з депресією.

Майбутня королева Великої Британії вшанувала пам’ять 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки на початку року. Фото: Getty Images

Кейт Міддлто одягла жовте, щоб підтримати ініціативи молоді у сфері психічного здоров’я. Фото: Getty Images

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