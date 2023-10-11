У гірчично-жовтому піджаку: Кейт Міддлтон вразила символічним луком (фото)
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Майбутня королева Великої Британії вшанувала пам’ять 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки
Члени королівської родини Великої Британії намагаються підтримувати громадські ініціативи. Днями дружина майбутнього короля принца Вільяма поспілкувалася з українськими біженцями, а у вівторок із чоловіком відвідала захід, присвячений ментальному здоров’ю.
10 жовтня Кейт Міддлтон з’явилася на форумі під назвою "Досліджуючи наші емоційні світи" у Бірмінгемі, на якому молоді британці могли розповісти про необхідність ділитися своїми емоціями та почуттями, а не закриватися у собі. Під час заходу Кейт вийшла на сцену, щоб сказати про важливість подолання негативних стереотипів щодо психічного здоров’я.
41-річна принцеса Уельська викликала фурор, представши перед учасниками в гірчично-жовтому піджаку від LK Bennett, чорній блузці з довгими рукавами, чорних широких штанях та туфлях у тон. Тим часом Вільям був одягнений у темно-синій костюм та краватку.
Варто зазначити, що весь образ Міддлтон був у символізмах. Наприклад, яскравий піджак мав особливе значення, оскільки ці кольори присутні в логотипах Beyond та Young Minds UK, благодійних організацій, які були присутні на молодіжному форумі психічного здоров’я, який проводило королівське подружжя.
Крім того, майбутня королева-консорт Великої Британії додала до образу пару золотих сережок у формі зірки від Ear Sass, які вона отримала на матчі з регбі у червні. Тоді тренер регбійного клубу Сара Рентон подарувала сережки принцесі Уельській після того, як повідомила, що її 17-річна дочка Іссі на початку цього року наклала на себе руки після боротьби з депресією.
Раніше ми писали, що королева Іспанії підкорила сукнею смарагдового кольору. Летиція знову була чарівною.