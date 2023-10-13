Нестаріюча красуня: 60-річна Демі Мур затьмарила всіх на вечірці у Лос-Анджелесі (фото)

Зірка фільму "Солдат Джейн" викликала фурор у вбранні відомого бренду

Знаменита американська актриса Демі Мур може похвалитися не лише українською вишиванкою у своєму гардеробі. Зірка фільмів "Привид" та "Солдат Джейн" є шанувальницею брендів та частою гостею модних показів.

Днями знаменитість, якій у листопаді виповниться 61 рік, з’явилася на коктейльній вечірці, влаштованій на честь модного бренду Schiaparelli у Лос-Анджелесі. Вона була в компанії своєї дочки Скаут Вілліс, яка з'явилась у шлюбі з Мур з актором Брюсом Віллісом.

Нестаріюча Демі була на зірковому заході в чорно-білому ансамблі від того ж Schiaparelli, який складався з вовняного светра та спідниці з принтом шкіряного оздоблення у вигляді літери S, що доповнює манжети та поділ. Вона поєднала вбрання з високими чоботями на шпильці до коліна та парою чорних колготок.

Демі Мур була з голови до ніг у вбранні бренду Schiaparelli. Фото: Getty Images

Акторка з дочкою Скаут Вілліс. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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