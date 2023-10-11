У руках квіти, на очах сльози: у Києві прощаються з Ніною Матвієнко (ексклюзивні фото та відео)

Українці любили артистку

У Києві у будівлі Національної філармонії відбувається прощання з відомою українською співачкою та актрисою Ніною Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня. Легендарній артистці було 75 років, вона не дожила два дні до дня народження.

На місці працює фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Незважаючи на розпал робочого дня, бажаючих віддати шану пам’яті відомої артистки чимало.

Ті, хто прийшов попрощатися, стоять у довгій черзі. У деяких на очах сльози, у переважної більшості в руках квіти.

Катафалк із труною артистки вже прибув до місця прощання. Труну занесли до приміщення філармонії.

Родина Матвієнко подякувала українцям за співчуття та любов до творчості артистки. "Її пісні звучатимуть вічно", — сказала її дочка Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла із життя 8 жовтня. Трагічну новину повідомила її дочка Тоня Матвієнко. Співачка не стала називати причину смерті та попросила про конфіденційність.

Ніна Матвієнко – народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, вона має звання Героя України. Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи у США, Канаді, Європі, Азії. 1971 року Ніна Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара, який був сином відомого українського фольклориста та етнографа Івана Гончара. У 2021 році стало відомо про розлучення подружжя, яке прожило у шлюбі понад 50 років.

Друзі та колеги артистки згадують її як активну та життєрадісну людину. За їхніми словами, вони не мали навіть у думках, що Матвієнко може так рано піти з життя.

Раніше "Телеграф" розповідав,що відомо про творче та особисте життя легендарної Ніни Матвієнко. Окрім творчої діяльності, вона була професором на кафедрі музичного мистецтва Київського національного університету культури та мистецтв.