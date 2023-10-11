В руках цветы, на глазах слезы: в Киеве прощаются с Ниной Матвиенко (эксклюзивные фото и видео)

Украинцы любили артистку

В Киеве в здании Национальной филармонии проходит прощание с известной украинской певицей и актрисой Ниной Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября. Легендарной артистке было 75 лет, она не дожила два дня до своего дня рождения.

На месте работает фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Несмотря на разгар рабочего дня, желающих почтить память известной артистки немало.

Пришедшие попрощаться стоят в длинной очереди. У некоторых на глазах слезы, у подавляющего большинства в руках цветы.

Катафалк с гробом артистки уже прибыл к месту прощания. Гроб занесли в помещение филармонии.

Проститься с выдающейся украинкой пришел певец Monatik. Он сказал, что Нина Матвиенко дала ему очень много советов и многому научила.

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. Трагическую новость сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Певица не стала называть причину смерти и попросила о конфиденциальности.

Нина Матвиенко — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, она имеет звание Героя Украины. Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии. В 1971 году Нина Матвиенко вышла замуж за художника Петра Гончара, который был сыном известного украинского фольклориста и этнографа Ивана Гончара. В 2021 году стало известно о разводе супругов, которые прожили в браке более 50 лет.

Друзья и коллеги артистки вспоминают ее как активного и жизнерадостного человека. По их словам, у них не было даже в мыслях, что Матвиенко может так рано уйти из жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о творческой и личной жизни легендарной Нины Матвиенко. Кроме творческой деятельности, она была профессором на кафедре музыкального искусства Киевского национального университета культуры и искусств.