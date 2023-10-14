В ефектній сукні у квітах: 49-річна Пенелопа Крус сяяла на показі фільму "Феррарі" (фото)

Зірка викликала фурор, з’явившись у яскравій сукні з квітковим принтом

Іспанська актриса Пенелопа Крус, зірка "Вікі Крістіна Барселона" та "Бандитки" із Сальмою Хайєк, відвідала 61-й Нью-Йоркський кінофестиваль. Акторка з’явилася на червоній доріжці в ефектному вбранні.

Як повідомляє "Телеграф", 49-річна Пенелопа Крус була присутня на показі фільму "Феррарі", що проходив 13 жовтня. Світова прем’єра картини відбулася раніше, на Венеціанському кінофестивалі 2023.

Так, для заходу актриса обрала яскраву сукню із квітковим принтом. Пікантності додають білі рюші на плечах та невеликий розріз на подолі. Доповнюють вбрання знаменитості чорні босоніжки на підборах й клатч такого ж кольору.

Розкішне вбрання актриси. Фото: Getty Images

Крус зіграла у фільмі "Феррарі" дружину головного героя. Фото: Getty Images

Екранна пара — подружжя Ferrari. Фото: Getty Images

"Феррарі" — художній фільм Майкла Манна з Адамом Драйвером у головній ролі, що розповідає про життя засновника однойменної компанії. Прокат картини очікується у грудні цього року. Пенелопі Крус дісталася роль Лаури Феррарі, дружини головного героя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на вечірці в Лос-Анджелесі помітили Демі Мур. 60-річна актриса вийшла в світ разом із дочкою від Брюса Вілліса.