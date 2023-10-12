"Дівчина Бонда" Ольга Куриленко викликала фурор у Парижі, похвалившись сталевим пресом (фото)

Актриса побачила світ у ефектному образі, підкресливши свою струнку фігуру

Французька актриса та модель Ольга Куриленко, яка виросла у Бердянську й підтримала Україну після російського вторгнення, продемонструвала стильний образ у Франції. Топ-бандо підкреслив стрункі форми знаменитості.

Як повідомляє "Телеграф", 43-річна Ольга Куриленко відвідала прем’єру D’Argent Et De Sang у кінотеатрі UGC Normandie 11 жовтня 2023 року в Парижі. Зірка опинилася у центрі уваги фотографів.

Так, для події "дівчина Бонда" обрала ефектне вбрання з чорного топу міні, який відкриває торс актриси, й атласного костюма персикового кольору. Завершують образ прикраси та гостроносі туфлі. Волосся Куриленко завите у легкі хвилі, а денний макіяж підкреслює очі та губи.

Ольга Куриленко на прем’єрі серіалу в Парижі. Фото: Getty Images

Актриса у чудовій формі. Фото: Getty Images

Стильний образ зірки. Фото: Getty Images

D’Argent Et De Sang ("Про гроші та кров") – 12-серійка французько-бельгійського виробництва з елементами драми, криміналу й трилера. Одну з ролей виконала Ольга Куриленко, українсько-французька актриса, популярність якій принесла участь в одному з фільмів франшизи про агента 007. Зірка стала "дівчиною Бонда" Денієла Крейга у фільмі "Квант милосердя" 2008 року.

Ольга Куриленко у новому серіалі

У актриси не головна, але яскрава роль

Актриса любить яскраві появи та вбрання, що роблять акцент на її стрункій фігурі. Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Куриленко викликала фурор у Венеції, з’явившись у сукні із спокусливим розрізом.