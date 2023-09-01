Дівчина Бонда Ольга Куриленко засвітила довгі ноги у спокусливій сукні з розрізом у Венеції (фото)

На червону доріжку актриса вийшла у чорній сукні з розрізом до стегна

Відома французька актриса та модель українського походження, 43-річна Ольга Куриленко не могла пропустити щорічний Венеціанський кінофестиваль, що стартував 30 серпня у Венеції, Італія. А все тому, що на фестиваль вона "привезла" фільм "Ель-Конде", в якому вона зіграла.

У четвер, 31 серпня, на червоній доріжці відбувся фотокол майбутньої прем’єри, на якому, звичайно ж, була присутня і Ольга. Для виходу акторка вибрала гламурне довге чорне плаття з розрізом до стегон і глибоким декольте, в якому вона виглядала просто приголомшливо.

Сукня "дівчини Бонда" з картини "Квант милосердя" була прикрашена вишитими тропічними малюнками по всій довжині, а спокусливий розріз відмінно підкреслив довгі ноги Куриленко. Свій образ актриса доповнила сережками, парою кілець і чорними босоніжками на високому підборі, прикрашеними великою діамантовою прикрасою.

Своє довге каштанове волосся Ольга поклала у високий хвіст, а також зробила нюдовий макіяж, який лише підкреслив її натуральну красу.

Зовсім не скажеш, що актрисі вже за 40 років. Фото: Getty Images

На сукні актриси вишиті коктейлі, морозиво, ролики та пальми Фото: Getty Images

Куриленко мала просто сенсаційний вигляд Фото: Getty Images

Сукня чудово підкреслила підтягнуті ноги актриси Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ольга Куриленко публічно підтримала Україну після атаки росіян у жовтні 2022 року. "Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе! Такий жах. Я глибоко жалкую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма ", — написала тоді актриса в Інстаграмі.