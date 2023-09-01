Укр

Девушка Бонда Ольга Куриленко засветила длинные ноги в соблазнительном платье с разрезом в Венеции (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ольга Куриленко родилась в украинском Бердянске Новость обновлена 01 сентября 2023, 12:47
Ольга Куриленко родилась в украинском Бердянске. Фото Getty Images

На красную дорожку актриса вышла в черном платье с разрезом до бедра

Известная французская актриса и модель украинского происхождения, 43-летняя Ольга Куриленко не могла пропустить ежегодный Венецианский кинофестиваль, который стартовал 30 августа в Венеции, Италия. А все потому, что на фестиваль она "привезла" фильм "Эль Конде", в котором она сыграла.

В четверг, 31 августа, на красной дорожке состоялся фотоколл будущей премьеры, на котором конечно же присутствовала и Ольга. Для выхода в свет актриса выбрала гламурное длинное черное платье с разрезом до бедер и глубоким декольте, в котором она выглядела просто потрясающе.

Платье "девушки Бонда" из картины "Квант милосердия" было украшено вышитыми тропическими рисунками по всей длине, а соблазнительный разрез отлично подчеркнул длинные и подтянутые ноги Куриленко. Свой образ актриса дополнила серьгами, парой колец и черным босоножками на высоком каблуке, украшенные крупным бриллиантовым украшением.

Свои длинные каштановые волосы Ольга уложила в высокий хвост, а также сделала нюдовый макияж, который только подчеркнул ее натуральную красоту.

43-летняя Ольга Куриленко
Совсем не скажешь, что актрисе уже за 40 Фото: Getty Images
Ольга Куриленко
На платье актрисы вышиты коктейли, мороженое, роликовые коньки и пальмы Фото: Getty Images
Ольга Куриленко на Венецианском кинофестивале
Куриленко выглядела просто сенсационно Фото: Getty Images
Ольга Куриленко показала длинные ноги
Платье отлично подчеркнуло подтянутые ноги актрисы Фото: Getty Images

Напомним, что Ольга Куриленко публично поддержала Украину после атаки россиян в октябре 2022 года. "Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе! Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", — написала тогда актриса в Инстаграме.

Теги:
#Венецианский кинофестиваль #Ольга Куриленко