"Девушка Бонда" Ольга Куриленко произвела фурор в Париже, похваставшись стальным прессом (фото)

Актриса вышла в свет в эффектном образе, подчеркнув свою стройную фигуру

Французская актриса и модель Ольга Куриленко, которая выросла в Бердянске и поддержала Украину после российского вторжения, продемонстрировала стильный образ во Франции. Топ-бандо подчеркнул стройные формы знаменитости.

Как сообщает "Телеграф", 43-летняя Ольга Куриленко посетила премьеру D'Argent Et De Sang в кинотеатре UGC Normandie 11 октября 2023 года в Париже. Звезда оказалась в центре внимания фотографов.

Так, для события "девушка Бонда" выбрала эффектный наряд из черного топа мини, который открывает торс актрисы, и атласного костюма персикового цвета. Завершают образ украшения и остроносые туфли. Волосы Куриленко завиты в легкие волны, а дневной макияж подчеркивает глаза и губы.

Ольга Куриленко на премьере сериала в Париже. Фото: Getty Images

Актриса в отличной форме. Фото: Getty Images

Стильный образ звезды. Фото: Getty Images

D'Argent Et De Sang ("О деньгах и крови") – 12-серийка французско-бельгийского производства с элементами драмы, криминала и триллера. Одну из ролей исполнила Ольга Куриленко, украинско-французская актриса, популярность которой принесло участие в одном из фильмов франшизы об агенте 007. Звезда стала "девушкой Бонда" Дэниела Крейга в фильме "Квант милосердия" 2008 года.

Ольга Куриленко в новом сериале

У актрисы не главная, но яркая роль

Актриса любит яркие появления и наряды, делающие акцент на ее стройной фигуре. Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Куриленко произвела фурор в Венеции, появившись в платье с соблазнительным разрезом.