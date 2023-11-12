Якщо не знаєте, що подивитись: 3 нових фільми з хорошим рейтингом

Ці фільми вже доступні для перегляду

Що включити подивитись, — це питання в певний момент може почати терзати кожного. Щоб трохи спростити це завдання, ми підібрали три кіноновинки 2023 року різних жанрів і з хорошими рейтингами IMDb. Можливо, серед них ви знайдете собі щось до душі:

Минулі життя (Past Lives). 8,4/10

Це мелодрама, створена за співпраці США та Південної Кореї. Вона розповідає про дівчину та юнака, які були близькі у дитинстві, але опинилися у різних частинах світу. Через багато років вони знову стикаються.

Вбивці квіткової повні (Killers of the Flower Moon). 8/10

Про цей фільм багато хто знає вже заздалегідь з афіш, адже в головних ролях тут Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Це епічний кримінальний драматичний фільм про розслідування ФБР у 1920-х роках смерті індіанців, які розбагатіли від відкриття нафти у своїх краях.

Мій Хатіко (HACHIKO). 7,3/10

Це китайська сімейна драма про собаку, яку підбирає у селі доцент і, незважаючи на обурення дружини, робить повноцінним членом їхньої родини.

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