В Україні став популярним скандальний російський серіал "Слово пацана": чим це небезпечно

Пропаганда орієнтована на юних росіян, але під неї потрапили й українці

У листопаді 2023 року в мережі став неймовірно популярний російський кримінальний серіал про казанські банди 1980-х років "Слово пацана. Кровь на асфальте". Особливо він вразив підлітків, як російських, так і, на жаль, українських. І є думка, що цей серіал може працювати на пропаганду рф. "Телеграф" зібрав усе, що треба про це знати.

Опис серіалу

Дії 8-серійного фільму "Слово пацана" розгортаються у Казані 1980-х років, де 14-річний Андрій приєднується до вуличної банди. Серіал дуже якісно знятий, бере на емоції, а ролі у ньому грають популярні та улюблені глядачами російські актори — Іван Янковський, Сергій Бурунов, Іван Макаревич та інші.

Атмосфера у багатьох викликає ностальгію

Ось трейлер до серіалу, щоб коротко зрозуміти суть:

Що не так зі "Словом пацана"?

Серіал випущений з маркуванням "18+", але його дивляться багато вразливих глядачів молодшого віку, і вже були прецеденти, коли підлітки відтворювали жорстокі вуличні бійки як у кіно, так звані "забиви". А відео з ними під музику із серіалу "Слово пацана" публікувалися у мережі. У зв’язку з цим у росії деякі вимагають заборонити серіал.

"Слово пацана", — серіал про ультранасильство

А до чого тут Україна?

На жаль, довгі десятиліття Україна перебувала в одному інформпросторі з росією. Лише нещодавно українці перестали слухати російську музику (хоча ще й далеко не всі), але багато хто продовжує споживати російське кіно та серіали. Зокрема багато українських підлітків дивляться і серіал "Слово пацана".

Ось як пояснюють свою позицію в соцмережах українці, які обрали дивитися "Слово пацана": "Що хочу, те й дивлюся", "Серіал флагманський, велика кількість акторів, цікавий та динамічний сюжет", "Дивлюсь, що подобається", "Я вважаю, що це історія, яку повинні знати всі", "Так це практично про наших з Кривбасу, там було майже точно так само", "Серіал про життя", "Потрібно дивитися, це шедевр цього року".

Багато відомих українських блогерів вже виступили з критикою серіалу. Одні стверджують, що думали, ніби гірше за фанатів "Інстасамки" в Україні вже бути не може, поки не було пробито це нове дно.

Інші ж виступають із теоріями, навіщо насправді цей серіал саме зараз випустили в росії: є думка, що це один із видів російської пропаганди в Інтернеті, спрямованої на те, щоб підлітки повторювали "забиви", потрапляли до виправних установ, а звідти прямо на війну, — адже в росії вже давно зрозуміли, що "за три дні" Київ не візьмуть, і треба виховувати "м’ясо" на фронт. Окрім кримінальних нахилів серіал також може прививати підліткам бажання стояти за свій район чи місто, йти на фронт із спонукань захистити своє.

"Це як пам’ятка, куди нас відкотять, якщо ми програємо. Вони свою молодь готують, а й наша зачепилася", "А навіщо дивитись серіал про Казань?", "Там у 4 серії, коли завуч заходить у клас, на дошці дата стоїть 24 лютого. Висновок робіть самі", "Дивіться, набивайте їх кишені грошима, а вони платитимуть податки та спонсоруватимуть війну проти України", "Це зрада тотальна", — додають критики в коментарях.

Раніше "Телеграф" пропонував добірку нових фільмів із хорошими рейтингами, які можна подивитися замість російської пропаганди.