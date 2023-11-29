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Особливо приємний для українців: чому варто подивитися гучний новий фільм "Наполеон"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Кадр з фільму Новина оновлена 29 листопада 2023, 13:10
Кадр з фільму

Хочете подивитися на палаючу Москву? Тоді вам у кіно

Листопад порадував українців новими "Голодними іграми" та ще безліччю чудових новинок кіно. Одна з найгучніших із них — новий епічний історичний фільм "Наполеон" ("Napoleon"). "Телеграф" зібрав відгуки, рецензії та все необхідне, щоб ви могли вирішити, чи варто вам дивитися цей фільм.

Напевно, важко знайти людину, яка б зовсім нічого не знала про Наполеона. І фільм розповідає його історію, як простий французький офіцер Наполеон Бонапарт прийшов до слави і влади, і якими були його стосунки з дружиною Жозефіною. Головні ролі зіграли неповторні Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі.

Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни
Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни

Події у фільмі розгортаються з осені 1793 року, коли Наполеон ще як простий офіцер присутній при страті Марії-Антуанетти, після чого робить неймовірну кар’єру і його життя стає повним воєн і сімейних чвар. Серед іншого, у фільмі показали шість масштабних сцен битв, серед яких битви при Аустерліці, Бородіно та Ватерлоо.

Хоакін Фенікс Наполеон 2023

Цікаво, що спочатку фільм думали назвати "Kitbag", що перекладається як "ранець" або "речовий мішок" і що є відсиланням до знаменитої фрази Наполеона: "У кожному солдатському рюкзаку лежить маршальський жезл".

Варто зауважити, що багато істориків виступили із критикою фільму. Біограф Наполеона Ендрю Робертс назвав образ Наполеона "настільки стомливим, наскільки абсурдним" і заявив, що в кіно повністю ігноруються його невійськові досягнення. Французький історик Патріс Геніффі назвав фільм "антифранцузьким" та повним історичних неточностей.

Крім того, історики стверджують, що Наполеон не був на страті Марії Антуанетти, оскільки в той час командував військами в Тулоні. Також він не стріляв пірамідами Гізи, а навпаки високо цінував пам’ятки Єгипту, і як артилерійський офіцер за освітою, ніколи особисто не очолював кавалерійську атаку.

Якщо відійти від питання історичної достовірності, загалом глядачі дали фільму таку оцінку: рейтинг агрегатора рецензій Rotten Tomatoes складає 6,3/10, Metacritic – 64/100, а рейтинг IMDb – 6,7/10.

Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни
Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни

Глядачі високо оцінили гру Фенікса та Кірбі, а також масштабність показаних сцен, проте критикують режисуру. Особливо категоричні французькі оглядачі, які називають Наполеона в цьому фільмі "ледачим, безглуздим, нудним, викликаючим мігрень", а також "глибоко незграбним, неприродним і ненавмисно смішним".

Українці ж особливо пораділи моменту, коли показали 14 вересня 1812 року, коли в окупованій Москві вибухнула велика пожежа — на тлі боротьби з російською агресією ця сцена особливо примітна для українців.

"Так радувалась на цьому моменті", "Там напевно на цьому моменті в залі стогін насолоди", "Весь зал на цьому моменті плескав у долоні", "Це був кращий момент", "Тому я дуже полюбила торт Наполеон, тепер замовляю тільки його", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав три нові книги, які зараз популярні в Україні та можуть захопити вас сюжетом.

Теги:
#Кіно #Фільм #Наполеон