Особливо приємний для українців: чому варто подивитися гучний новий фільм "Наполеон"

Хочете подивитися на палаючу Москву? Тоді вам у кіно

Листопад порадував українців новими "Голодними іграми" та ще безліччю чудових новинок кіно. Одна з найгучніших із них — новий епічний історичний фільм "Наполеон" ("Napoleon"). "Телеграф" зібрав відгуки, рецензії та все необхідне, щоб ви могли вирішити, чи варто вам дивитися цей фільм.

Напевно, важко знайти людину, яка б зовсім нічого не знала про Наполеона. І фільм розповідає його історію, як простий французький офіцер Наполеон Бонапарт прийшов до слави і влади, і якими були його стосунки з дружиною Жозефіною. Головні ролі зіграли неповторні Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі.

Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни

Події у фільмі розгортаються з осені 1793 року, коли Наполеон ще як простий офіцер присутній при страті Марії-Антуанетти, після чого робить неймовірну кар’єру і його життя стає повним воєн і сімейних чвар. Серед іншого, у фільмі показали шість масштабних сцен битв, серед яких битви при Аустерліці, Бородіно та Ватерлоо.

Цікаво, що спочатку фільм думали назвати "Kitbag", що перекладається як "ранець" або "речовий мішок" і що є відсиланням до знаменитої фрази Наполеона: "У кожному солдатському рюкзаку лежить маршальський жезл".

Варто зауважити, що багато істориків виступили із критикою фільму. Біограф Наполеона Ендрю Робертс назвав образ Наполеона "настільки стомливим, наскільки абсурдним" і заявив, що в кіно повністю ігноруються його невійськові досягнення. Французький історик Патріс Геніффі назвав фільм "антифранцузьким" та повним історичних неточностей.

Крім того, історики стверджують, що Наполеон не був на страті Марії Антуанетти, оскільки в той час командував військами в Тулоні. Також він не стріляв пірамідами Гізи, а навпаки високо цінував пам’ятки Єгипту, і як артилерійський офіцер за освітою, ніколи особисто не очолював кавалерійську атаку.

Якщо відійти від питання історичної достовірності, загалом глядачі дали фільму таку оцінку: рейтинг агрегатора рецензій Rotten Tomatoes складає 6,3/10, Metacritic – 64/100, а рейтинг IMDb – 6,7/10.

Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі у ролях Наполеона та Жозефіни

Глядачі високо оцінили гру Фенікса та Кірбі, а також масштабність показаних сцен, проте критикують режисуру. Особливо категоричні французькі оглядачі, які називають Наполеона в цьому фільмі "ледачим, безглуздим, нудним, викликаючим мігрень", а також "глибоко незграбним, неприродним і ненавмисно смішним".

Українці ж особливо пораділи моменту, коли показали 14 вересня 1812 року, коли в окупованій Москві вибухнула велика пожежа — на тлі боротьби з російською агресією ця сцена особливо примітна для українців.

"Так радувалась на цьому моменті", "Там напевно на цьому моменті в залі стогін насолоди", "Весь зал на цьому моменті плескав у долоні", "Це був кращий момент", "Тому я дуже полюбила торт Наполеон, тепер замовляю тільки його", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав три нові книги, які зараз популярні в Україні та можуть захопити вас сюжетом.